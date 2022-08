Eigenlijk moeten lonen 10 of 20 procent stijgen om de koopkracht op peil te houden, maar dat mag niet

De prijs van spaghetti is in één jaar met 37 procent gestegen. Toiletpapier is 30 procent duurder, boter ook 30 procent, halfvolle melk 25 procent en gemalen koffie 21 procent.

De prijsstijgingen beperken zich niet tot de supermarkt. Ook een americano op het terras is een rib uit het lijf, laat staan het inschakelen van een loodgieter of huisschilder. Gelukkig kan er nog een bloemkool en een bos wortelen in de aanbieding worden gekocht voor 1 euro, en twee kilozakken aardappelen kruimig voor 3 euro, zodat de inflatie in juli beperkt bleef tot 10,5 procent.

Niettemin zijn veel mensen hierdoor in acute financiële nood gekomen. Elke dag verschijnen in de media, tussen al het gekrakeel rond de opvang van asielzoekers en demonstrerende boeren, ook Nederlanders die zeggen niet meer rond kunnen komen zonder te bezuinigen op primaire levensbehoeften. In plaats van drie keer per dag eten ze nu twee keer.

Het FD had donderdag zelfs een verhaal over de noden van de hogere inkomens die het nu moeten doen met ‘één kaasje in plaats van drie’, omdat de energierekening van de luxe woonboerderij is gestegen van 900 naar 1.600 euro. ‘Hoge inkomens hebben ook hoge lasten, dat wordt weleens vergeten’, zo stond er.

Duidelijk is dat niemand persoonlijk slechter wil worden van crises, of het nu een pandemie is, de oorlog in Oekraïne, de vluchtelingenstroom of de klimaatverandering. En dat betekent dat de overheid het verlies aan koopkracht moet bijpassen. Helaas is die overheid dezelfde belastingbetaler die wordt gedupeerd door de inflatie. Dus eigenlijk is iedere koopkrachtreparatie vestzak-broekzak. Hoogstens zou de overheid de lasten kunnen herverdelen door meer geld bij de hoge inkomens op te halen en dat aan de lage inkomens te geven, maar dat is in een land met de VVD als permanente regeringspartij vrijwel onmogelijk.

Tot nu toe heeft de overheid de rekening doorgeschoven naar de toekomstige generatie belastingbetalers door de staatsschuld te verhogen. Met een rente van nul procent was dat lucratief, maar nu stijgt die rente. Deze week heeft het kabinet de rekening daarom op het bordje van de werkgevers gelegd. Die moeten de koopkracht repareren door de lonen te verhogen. De cao-loonstijging van 3,5 procent blijft ver achter op de inflatie. Eigenlijk zouden de lonen – met daaraan gekoppeld de uitkeringen – met 10 of zelfs 20 procent moeten stijgen om de koopkracht op peil te houden.

Maar dat mag niet van Olaf Sleijpen, directeur monetaire zaken en financiële stabiliteit van De Nederlandsche Bank, die in NRC waarschuwde dat hiermee de dodelijke loon-en-prijsspiraal in gang zal worden gezet. De werkgevers zullen de loonstijgingen doorberekenen in de prijzen. Alleen passende loonstijgingen zijn toegestaan, waar Sleijpen helaas geen getal aan koppelde. Maar hij bedoelt dat de lonen zoveel mogen stijgen dat alleen de bedrijfswinsten daaronder lijden. Maar die winsten gaan vooral naar de klagende gepensioneerden, want de pensioenfondsen zijn nu eenmaal de grootste aandeelhouders.

De enige echte oplossing is voorlopig geen pasta te eten, maar alleen bloemkool, wortelen en aardappelen kruimig. Wel nu kopen.