Eigen risico stijgt volgend jaar naar 400 euro, ook zorgpremie wordt hoger

Bronnen in Den Haag bevestigen dat deze bedragen in de begroting voor 2018 staan. Het demissionaire kabinet Rutte II presenteert die komende Prinsjesdag, 19 september. Of in de jaren na 2018 het eigen risico doorstijgt, is een keuze van de vier partijen die nu onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet.



Van die partijen hebben alleen CDA en ChristenUnie een verlaging van circa 100 euro van het eigen risico voorgesteld. VVD en D66 laten het eigen risico onaangeroerd. Het Centraal Planbureau gaat ervan uit dat als dat gebeurt, het eigen risico in 2021 uitkomt op circa 450 euro. Een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer hebben afschaffen of verlagen van het eigen risico in hun verkiezingsprogramma's staan.