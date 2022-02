Eerstejaars stalkt de allerrijksten in hun privéjet, topman ziet zijn piloten vertrekken

Jack Sweeney Beeld Twitter

Winnaar: Jack Sweeney

Eigenlijk is het helemaal Elon Musk, wat Jack Sweeney doet. Een beetje pielen met techniek, een beetje lak hebben aan anderen, en dan het resultaat daarvan op Twitter zetten. De negentienjarige eerstejaars student aan de universiteit van Central Florida in Orlando haalt de zendergegevens van Musks privévliegtuig uit een openbare databank en zet die op internet, zodat iedereen kan volgen waar Musk ( of in elk geval: zijn vliegtuig) uithangt. Het programmaatje is volledig geautomatiseerd, en Sweeney heeft er vierhonderdduizend volgers mee verleid. Een jonge Musk had het zo kunnen doen.

Alleen is Musk, die met zijn Tesla’s en raketten een van de rijkste mensen ter wereld is geworden, er niet van gediend. Hij bood de tiener 5.000 dollar aan om ermee te stoppen. Dat bracht Sweeney op een idee. ‘Ik kan hier waarschijnlijk wel een soort bedrijfje van maken’, zei hij deze week tegen CNBC. ‘Dat moet zeker genoeg zijn om mijn collegegeld te betalen.’ Inmiddels volgt hij 127 privévliegtuigen, waaronder die van Amazon-baas Jeff Bezos, Microsoft-oprichter Bill Gates en vastgoedritselaar annex verkiezingsuitslagontkenner Donald Trump.

Sweeney heeft het bod van Musk geweigerd en een tegenbod gedaan: voor 50.000 dollar wil hij het account wel sluiten. Datzelfde aanbod geldt ook voor andere multimiljonairs. Nog geen van hen heeft toegehapt. Maar dat Sweeney deze mannen, die zich steeds meer terugtrekken achter hoge hekken en op eigen eilanden, juist via hun privévliegtuigjes in de openbaarheid brengt, is al winst. (Michael Persson)

Augustus Tang Beeld Cathay Pacific

Verliezer: Augustus Tang

Augustus Tang zal deze week bij het ontbijt met de pest in zijn lijf de South China Morning Post hebben gelezen. De krant meldt dat steeds meer piloten van Tangs luchtvaartmaatschappij, de KLM van Hongkong, de deur uitlopen, naar een andere baas of vervroegd pensioen.

Waarom? De bemanningen zijn de strenge coronabeperkingen beu die Hongkong heeft ingesteld om de verspreiding tegen te gaan van het coronavirus. Piloten brengen daardoor meer tijd door in quarantaine dan in de cockpit. Ze zijn ook langer van huis dan in de lucht.

Tang heeft geprobeerd om het leed te verzachten met een bonus voor piloten die tekenen voor een ‘closed-loopregeling’. Daarbij maken de bemanningen drie tot vier weken achtereen vluchten. Ze gaan tussen de trips door niet naar huis, wat steeds drie weken isolatie zou betekenen, maar verblijven in een hotel. Daar zitten ze aan het einde van hun closed loop ook weer twee weken in opgesloten, voor ze weer huiswaarts kunnen.

De piloten blijken evenwel hun neus op te halen voor de 29 duizend Hongkong dollar (ruim 3.200 euro) die Tang biedt. Een woordvoerder van Cathay Pacific wilde aan de South China Morning Post niet verklappen hoeveel piloten de pijp aan Maarten geven. Maar hij zei wel dat de maatschappij deze maand met de werving begint van 180 vliegeniers en er dit jaar nog honderden meer nodig heeft. Misschien moet Tang bij het ontbijt de krant maar een poosje overslaan.