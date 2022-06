Eerst beprijzen, dan uitkopen

De overheid is wel erg vriendelijk voor vervuilende bedrijven en sectoren, van kolencentrales tot de veehouderij. Het mag er misschien op lijken dat dit kabinet nu stevig doorpakt in de landbouw (stikstofbeleid) en met Schiphol (geen groei meer, maar krimp), maar het is op de keper beschouwd beleid met fluwelen handschoenen – hoe boos betrokkenen ook zijn.

Hoe dat zo? Het korte antwoord is dat het kabinet ervoor terugschrikt eerst te beprijzen en dan pas verder te praten. Cryptisch? Ik zal het toelichten. Laten we de veehouderij maar als voorbeeld nemen, want die was nogal in het nieuws deze week.

Veehouderijen zijn kapitaalintensieve mkb-bedrijven waarmee vrij marginaal geld wordt verdiend door de boer-eigenaar. Het kapitaal zit in de grond, in de stallen en in die trekkers die deze week op de snelweg reden en die makkelijk een ton kunnen kosten. De verdiensten zijn laag, omdat de omzet moet komen uit bulkproducten als eieren, melk en vlees. Bulkproducten hebben, omdat ze onderling inwisselbaar zijn, de laagst mogelijk marge voor de producent.

Bezien in een bredere context produceren deze mkb-bedrijven naast eieren, melk en vlees óók publieke baten en kosten. Baten? Denk bijvoorbeeld aan ‘kruidenrijk grasland’ met natuurwaarde waar vee op graast. Kosten? Denk bijvoorbeeld aan CO2- en stikstofuitstoot. Het saldo van de maatschappelijke baten en kosten is nu voor veel van de mkb-ondernemingen in de veehouderij sterk negatief.

De private financiële baten (voor de ondernemer) zijn dus gering; de publieke waarde van veel ondernemingen is sterk negatief. Dat voert tot de conclusie dat veel van deze ondernemingen maatschappelijk gezien failliet zijn. Hun maatschappelijke waarde, de som van de private en publieke waarde, is negatief.

Nu naar het overheidsbeleid. Het is de rol van de overheid de maatschappelijke waarde te vergroten, óók in de veehouderij. In de nieuwe, als hardvochtig bestempelde stikstofaanpak van minister Van der Wal, stuurt de overheid op daling van de hoeveelheid stikstof die landbouwbedrijven uitstoten. Provincies moeten dat voor elkaar boksen, onder meer door mkb-bedrijven uit te kopen. Voor deze aanpak zijn vele miljarden euro’s belastinggeld uitgetrokken.

Hardvochtig? Nou nee. Want de overheid gaat zuur verdiend belastinggeld uitgeven om maatschappelijk failliete ondernemers uit te kopen.

Hoe zou het dan moeten? Nou, éérst prijzen zetten op de maatschappelijke baten en kosten die de ondernemingen produceren, en dán verder praten.

Wat gebeurt er dan, bijvoorbeeld met stikstof? Doordat de stikstofuitstoot een prijs krijgt, verschijnt deze maatschappelijke kostenpost nu in harde euro’s op de winst- en verliesrekening van de mkb-onderneming. Deze zal dan in sommige gevallen niet alleen maatschappelijk failliet blijken, maar ook gewoon boekhoudkundig. Curator erbij, boedel verkopen, crediteuren verliezen geld, bank verliest geld. En het bedrijf kan (misschien wel met dezelfde eigenaar) in afgeslankte vorm verder, met een ander type bedrijfsvoering waarin geen of veel minder stikstof uitgestoten wordt. Het kost de belastingbetaler geen cent. Moeten er dan alsnog bedrijven worden uitgekocht door de overheid, dan zijn die een stuk goedkoper dan nu.

Het is niet alleen de veehouderij, hè. Dat was maar een voorbeeld. Schiphol? Allang maatschappelijk failliet. Tata Steel? Idem.

Is dít dan hardvochtig? Zo zou ik het niet typeren. Verstandig beleid, zou ik denken. Het risico van ondernemingen hoort te liggen bij de ondernemer, bij diens financier en crediteuren, niet bij de belastingbetaler.

Frank Kalshoven is oprichter van De Argumentenfabriek. Reageren? Email: frank@argumentenfabriek.nl.