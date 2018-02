Een 'tussenbaan' voor vijf jaar: positief voor het personeel of juist nadelig voor de werknemers?

Durven er meer schapen over de dam? Daar zag het even wel naar uit. Directeur Pieter Elbers van KLM liet vorige maand in De Telegraaf optekenen dat zijn bedrijf wel brood zag in 'tussenbanen' voor nieuwe werknemers. Dat zijn tijdelijke arbeidsovereenkomsten, maar dan voor vier of vijf jaar in plaats van het gebruikelijke halfjaarcontract dat maximaal drie keer verlengd kan worden. In de cao voor de supermarkten zijn tussenbanen mogelijk sinds oktober, dankzij een nieuwe cao.