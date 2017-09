Eén tikfoutje en de hele financiële wereld trilt

Even is er donderdagochtend paniek in het 185 meter hoge hoofdkwartier van de Europese Centrale Bank (ECB). Het betreft de website waar die middag het lijstje met besluiten van de belangrijke bestuursvergadering zal verschijnen. Niet dat dat persbericht per ongeluk al op internet is gezet - de ramp zou niet te overzien zijn. Nee, het zit hem in dat ene zinnetje waarmee het tijdstip van publicatie wordt aangekondigd. Een nietsvermoedende medewerker heeft in plaats van 'om' kwart voor twee 'na' kwart voor twee geschreven.