Eén telefoontje was genoeg: de Sunny Liger kwam de Zweedse haven niet meer in

Luchtfoto van het schip Sunny Liger dat sinds 30 april voor anker ligt bij IJmuiden. Beeld ANP

Het was Greenpeace-campagneleider Carl Schlyter die half maart Zweedse havenarbeiders maande om Russische olieschepen als de Sunny Liger te weigeren. Met een speciaal ontwikkelde tracker had Schlyter gezien dat er schepen met Russische olie onderweg waren naar de haven van Göteborg. Eén telefoontje bleek genoeg. ‘Ik belde de vakbondsleider en die zei meteen: die schepen komen er bij ons niet in.’

Schlyter wist dat de Zweedse havenarbeiders een traditie hebben van actievoeren tegen internationaal onrecht. Ruim tien jaar geleden weigerde de vakbond twee weken lang Israëlische schepen te ontvangen, na militaire acties in de Gazastrook. In de jaren tachtig van de vorige eeuw kwamen de havenarbeiders in actie tegen Zuid-Afrika wegens de Apartheid, ook weigerden ze Chileense schepen vanwege de militaire dictatuur.

Volgens Erik Helgeson van de Zweedse Vakbond voor Havenarbeiders is het ook wel ‘typisch iets voor Zweedse bonden’ om internationale acties te voeren. ‘Als we iets kunnen doen dat effect heeft en als er onder de arbeiders genoeg steun is, dan zullen we dat niet snel laten.’ Wat ook meespeelt, is dat collega-arbeiders in Oekraïne het slachtoffer zijn van de oorlog daar. ‘De Russen hebben de haven van Berdyansk ingenomen. De arbeiders daar werden gedwongen Russisch wapentuig in te klaren. Dat weigerden ze en nu staan ze allemaal op straat.’

Geen kantoormensen

Vanaf half maart, net toen de Sunny Liger Zweden naderde, was de blokkade een feit. Tenminste, in de havens waar de Zweedse Vakbond voor Havenarbeiders in de meerderheid was. De rivaliserende vakbond voor havenarbeiders besloot pas in april mee te doen met de acties. Sindsdien worden alle schepen met Russische goederen geblokkeerd, behalve de olietankers die hun olie automatisch afleveren. ‘Daar komen alleen kantoormensen aan te pas.’

De arbeiders gaan met hun acties veel verder dan de Zweedse regering, die stelt dat sancties binnen de EU gecoördineerd moeten worden. Maar volgens vakbondsleider Helgeson stellen de EU-sancties in de praktijk weinig voor. ‘Ze zijn alleen gericht op schepen die onder Russische vlag varen terwijl de meeste, net als de Sunny Liger, onder een andere vlag varen maar wel Russische goederen vervoeren. Bovendien zijn er allerlei uitzonderingen, zoals op het vervoer van olie, gas en ijzer. Wij zeggen: het is niet effectief en niet genoeg.’

Solidariteit met Oekraïense collega’s

Hoewel de Zweedse regering volgens Helgeson nog wel sympathie heeft voor de acties, proberen de havenbedrijven de arbeiders te dwingen weer alle schepen toe te laten. Vrijdag dient een kort geding tegen de vakbond. ‘Ze zeggen dat het een politieke actie is, die volgens bestaande afspraken alleen tijdelijk mag zijn. Maar wij zijn het er niet meer eens. Dit gaat ook om solidariteit met onze collega’s in Oekraïne.’

Helgeson kan zich de Sunny Liger niet specifiek herinneren. Meestal doen havens geen mededelingen over blokkades van specifieke schepen, anders riskeren ze een rechtszaak. ‘Je hoeft als haven ook niet te zeggen dat je het schip weigert. Je kunt ook een excuus bedenken, bijvoorbeeld dat er veiligheidsrisico’s zijn. Dat zullen ze in Amsterdam ook wel doen.’