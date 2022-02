‘Een spervuur aan sancties? Dit voelt voor Poetin niet eens als een snijwondje door papier’

Onderdelen van de gasleiding Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland. De leiding komt als gevolg van Russische acties ten nadele van Oekraïne niet in gebruik. Beeld Kerem Uzel

Als het Europese leiders echt menens was met Poetin, zouden ze alle Russische oligarchen vandaag nog op het vliegtuig naar Moskou zetten. ‘En laat ze toeristenklasse vliegen, om ze echt kwaad te maken’, gniffelt Tyler Kustra, expert in economische sancties en docent internationale betrekkingen aan de universiteit van Nottingham.

‘Niemand die helpt om Poetins regime overeind te houden zou riant in de chique Londense wijk Belgravia moeten mogen wonen, of zijn jacht mogen aanmeren langs de Côte d’Azur. We hebben het hier over de ernstigste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, het minste wat we kunnen doen is zorgen dat een paar Russische miljardairs hun restaurantreservering moeten afzeggen.’

Want de sancties die de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk tot nu toe hebben aangekondigd tegen Rusland zijn ‘slappe thee’, vindt Kustra. De 27 EU-landen beantwoordden de Russische erkenning van de separatistische gebieden Donetsk en Loehansk dinsdagavond met financiële represailles tegen onder anderen de 351 Russische parlementsleden die hun zegen gaven aan de erkenning van de twee opstandige regio’s, en tegen nog eens 27 politici, zakenlieden, legerleiders en andere Poetin-getrouwen. Onder hen zijn de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe, VTB Bank-baas Andrej Kostin en marinecommandant Nikolai Jevmenov. Niet alleen komen zij Europa niet meer in, ook bevriest de EU hun financiële tegoeden.

Bovendien heeft de EU de handel met Donetsk en Loehansk stilgelegd en de toegang van Rusland tot de Europese kapitaalmarkten beperkt, terwijl bondskanselier Scholz bekend maakte dat Duitsland de ingebruikname van de controversiële gaspijplijn Nord Stream 2 opschort. Ondertussen stelde het Verenigd Koninkrijk sancties in tegen drie Russische oligarchen en vijf Russische banken, in wat premier Boris Johnson een ‘eerste spervuur’ van strafmaatregelen noemde.

Annexatie van de Krim

‘Een spervuur? Dit voelt voor Poetin niet eens als een snee door een vel papier’, zegt Kustra over de Europese sancties. Ook econoom Iikka Korhonen van de Finse centrale bank verwacht dat ze de Russische economie weinig pijn zullen doen. Dit in tegenstelling tot de nog steeds geldige Europese sancties uit 2014, ingesteld na de Russische annexatie van de Krim en het neerhalen van de MH17. Daarin vaardigden de Europese Unie en de Verenigde Staten onder meer een verbod uit op het verstrekken van leningen met een looptijd van langer dan 30 dagen aan Gazprombank en vier andere grote Russische banken.

Als gevolg daarvan, zegt Korhonen, kunnen Russische banken minder geld uitlenen aan Russische gezinnen en ondernemers. Al met al hebben de westerse sancties van 2014 en Poetins tegensancties – onder andere een importverbod op groenten, zuivel en ander voedsel – ertoe geleid dat de Russische economie elk jaar zo’n 0,2 procent minder is gegroeid, berekende het IMF.

‘Dat lijkt misschien niet significant, maar bedenk dat de Russische economie toch al traag groeit, gemiddeld 1 procent per jaar. Het scheelt een slok op een borrel als eenvijfde daarvan wegvalt.’ Andersom, zegt Korhonen, was de financiële schade voor Europa zo gering dat het eigenlijk nauwelijks in de cijfers is terug te vinden.

Dat laatste komt ook doordat Rusland economisch gezien veel afhankelijker is van Europa dan andersom. De Europese Unie is als economie tien keer zo groot als Rusland, dat qua bbp zelfs iets kleiner is dan de Benelux. In 2020 gingen er van elke 100 Europese exportproducten nog geen 5 naar Rusland (vooral geneesmiddelen, auto’s en machines), terwijl bijna 38 van de 100 Russische goederen (vooral olie, gas, kolen en aluminium) de omgekeerde weg aflegden.

Baltische staten en Finland

‘Het Russische importverbod op Europees voedsel heeft wel enig effect gehad op landen die relatief veel handelen met Rusland, zoals Polen, de Baltische staten en Finland. Maar al snel wisten bedrijven en boeren daar andere markten aan te boren.’

Hoewel economische sancties de Russen dus harder kunnen raken dan Europa, weten Kustra en Korhonen wel waarom Europese leiders in de huidige Oekraïne-crisis vooralsnog terugdeinzen voor zwaardere sancties: gas. Rusland levert zo’n 40 procent van het Europese aardgas. Als Rusland de gaskraan dichtdraait, staan Europese gezinnen astronomische energierekeningen te wachten.

Toch vindt Kustra dat Europese regeringen zich niets moeten aantrekken voor Russische gaschantage. ‘De Nederlanders wacht heus geen een nieuwe hongerwinter als de Russen geen gas meer leveren. De winter duurt nog maar een maand, daarna zijn we uit de zorgen. Bovendien heeft Biden de emir van Qatar al gepolst om in geval van nood extra gas te leveren aan Europa.’

Een Russische olietanker baant zich met hulp van een ijsbreker een weg door het ijs in Siberië. Als mogelijke Europese sanctie tegen Rusland zien sommigen iets in het bemoeilijken van de olie-uitvoer. Beeld Yuri Kozyrev

Wil Europa echt een deuk in een pakje boter slaan, dan moet het zwaardere sancties overwegen, vindt Kustra. Bijvoorbeeld door Russische olietankers te verbieden om hun olie nog langer in de havens van Rotterdam en Hamburg af te leveren. Voor de verkoop van hun zwarte goud, het belangrijkste exportproduct, zijn de Russen afhankelijk van Europese havens, omdat het winterijs hun eigen oliehaven, Primorsk, een groot deel van het jaar onbegaanbaar maakt.

Ook kan het Rusland afsluiten van het internationale betalingssysteem Swift, dat zetelt in het Belgische Terhulpen, niet ver van waar de Europese Commissie in Brussel kantoor houdt. De voormalige Russische minister van Financiën Alexej Kudrin berekende al eens dat een dergelijke maatregel de Russische economie tot wel 5 procent zou kunnen laten krimpen.

‘Het zou betekenen dat Russische bedrijven geen betalingen meer kunnen ontvangen van hun westerse klanten, en geen westerse onderdelen meer kunnen kopen’, zegt Kustra. ‘Ursula von der Leyen kan vandaag nog in haar auto met chauffeur naar Terhulpen rijden en hoogstpersoonlijk Rusland afkoppelen uit Swift. Als we willen voorkomen dat Rusland aan de haal gaat met Oekraïne en een gigantische vluchtelingencrisis uitlokt, zullen we met sancties moeten komen die Poetin niet kan weglachen.’