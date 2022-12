Een snufje meer zelfkritiek zou niet misstaan bij kritische ECB

De sketch ‘Computer says no’ in Little Britain. Beeld rv

In de Britse comedyserie Little Britain zit een sketch met een onuitstaanbare bankier die elke vraag van klanten beantwoordt met ‘Computer says no’, maar niet voor ze even ostentatief passief-agressief op haar toetsenbord heeft geroffeld.

Zo ver van de werkelijkheid is dat niet eens. Banken werken met modellen en software die hun beperkingen hebben. Een mooi voorbeeld daarvan dateert van begin 2014. Toen vatte de Europese Centrale Bank (ECB) het plan op om een negatieve deposito-rente in te voeren en banken dus te laten betalen voor het voorrecht om geld in Frankfurt te stallen. Het idee daarachter was dat die banken het geld liever zouden uitlenen, en zo de economie zouden stimuleren.

De centrale bankiers moesten echter noodgedwongen een pas op de plaats maken. Het computersysteem van verschillende grootbanken bleek geen negatief cijfer voor de deposito-rente te aanvaarden omdat het nooit in de programmeurs was opgekomen dat dit nodig kon zijn. Computer said no. De banken kregen extra tijd krijgen om het euvel te verhelpen, waarna de invoering van de negatieve deposito-rente alsnog geschiedde.

Dat om maar te zeggen dat de modellen van banken niet met alle mogelijkheden rekening houden. Op dit ogenblik in elk geval met te weinig mogelijkheden, stellen Luis de Guindos en Andrea Enria in een blogpost. Bankiers zullen die met rode oortjes hebben gelezen, want De Guindos is vicepresident van de ECB, en Enria is er hoofd van het bankentoezicht.

‘Zijn banken klaar om de stijgende rentes te trotseren?’, luidt de kop van hun bijdrage. De ECB heeft de rente dit jaar al opgetrokken van -0,5 procent naar 2 procent, en dat is nog niet het eindpunt. Daarvoor is de inflatie in de eurozone te hoog. In november bedroeg die 10,1 procent, dat is vijf keer de doelstelling van de centrale bank.

Slechte leningen

De kop van die blogpost kan de argeloze lezer verbazen. Hogere rentes zijn toch juist goed voor banken? Die trekken kortlopende spaardeposito’s aan en zetten die om in langlopende kredieten aan gezinnen, bedrijven en overheden. Anders gezegd maken ze zichzelf illiquide om de economie liquide te maken.

Aan die dienstverlening verdienen banken een marge, dat is het verschil tussen de lange en de korte rente. Als de inkomsten uit kredieten meer stijgen dan de rente die ze moeten betalen op de deposito’s, is dat goed voor het onderste lijntje van hun resultatenrekening.

Bij oplopende rentes kan die rentemarge groeien. Bank of America-econoom Alastair Ryan verwacht dat de rente-inkomsten van de banken in Europa in het derde kwartaal van 2023 ruim een kwart hoger zullen liggen dan in diezelfde periode dit jaar.

De waarschuwing van De Guindos en Enria zit in het gevaar van meer slechte leningen. Als het economisch minder gaat, neemt de kans toe dat klanten hun leningen niet volledig kunnen terugbetalen (iets waar DNB-president Klaas Knot in oktober ook al voor waarschuwde). Zeker als het gaat om kredieten met een variabele (lees: stijgende) rente. Daar moeten banken voorzieningen voor aanleggen.

Veranderd consumentengedrag

Toch zien de centrale bankiers alles welbeschouwd niet veel reden tot zorgen. Zelfs bij de extreme scenario’s die de ECB op de toekomst losliet (waaronder de vervelende combinatie van een hoge kortetermijnrente en een lage langetermijnrente) blijken de banken voldoende veerkrachtig.

Toch trekken De Guindos en Enria alsnog een blik kritiek open. De ECB onderzocht namelijk ook hoe banken de risico’s beheren die gepaard gaan met renteverschillen, om na te gaan of zij wel zijn voorbereid op plotse veranderingen. Wat bleek daaruit? Dat de modellen van banken zijn afgestemd op een omgeving van lage rentes, waardoor ze bijvoorbeeld te weinig rekening houden met het veranderende gedrag van consumenten als de rentes oplopen.

Het zal vast een terechte kritiek zijn, maar een beetje zelfkritiek had niet misstaan. Een decennium lang deed de ECB er alles aan om de rentes in de eurozone omlaag te trekken, en te bezweren dat die laag zou blijven tot de verhoopte geldontwaarding was bereikt (het was een andere tijd waarin de inflatie hardnekkig onder de doelstelling bleef). Is het dan zo vreemd dat de bankenmodellen daarop gekalibreerd zijn?