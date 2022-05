Een Rus vaart een jacht in veilige haven, de rijkste man op aarde heeft een probleem

Vagit Alekperov Beeld REUTERS

Winnaar: Vagit Alekperov

Slaagt erin scheepswerf te verkopen

Jachtenbouwer Heesen uit Oss heeft deze week afscheid genomen van zijn eigenaar, de Russische oligarch Vagit Alekperov. De aandelen van de werf komen in handen van een Nederlandse stichting, die ze pas op zeer lange termijn hoeft te betalen, aldus een verklaring van Heesen. Daarmee heeft Heesen zich uit een netelige situatie weten te redden, en is Alekperov de dans van een mogelijk faillissement ontsprongen. Iedereen blij.

Nadat Alekperov op de Britse sanctielijst was gezet, kwam Heesen in de problemen: Britse toeleveranciers, zoals motorfabrikant Rolls-Royce, wilden geen zaken meer met de Nederlanders doen. Daarop probeerde Heesen de boel in Nederlandse handen te krijgen, maar dat mislukte omdat de notaris daaraan niet wilde meewerken. Een rechter gaf de notaris gelijk.

Nu is de transactie alsnog gelukt. Omdat Alekperov nog niet op de Europese sanctielijst staat, raakte de notaris ervan overtuigd geen regels te overtreden.

Alekperov kocht de werf in 2008 voor 150 miljoen, en liet daar een aantal boten voor zichzelf bouwen. Hoeveel hij nu (op termijn) voor de werf krijgt, is onbekend.

De oligarch sprak zich uit tegen de oorlog in Oekraïne en trad vorige maand af als bestuursvoorzitter van de Russische oliemaatschappij Lukoil. Maar hij heeft zijn schaapjes op het droge: een van zijn jachten, de ook in Oss gebouwde Galactica Plus, tegenwoordig Space geheten, dat voor het laatst in Turkije was gezien, toert nu in de Zwarte Zee bij het Russische Sotsji. Alekperov gaat op vakantie.

Elon Musk Beeld REUTERS

Verliezer: Elon Musk

Kiest voor de vlucht naar voren bij een nieuw schandaal

De nieuwe man in de nieuwe media, Elon Musk, gaat het minder voor de wind. Sinds hij bekendmaakte Twitter te willen kopen, is de koers van het babbelmedium sterk gedaald, en ook die van Tesla, waarvan hij de aandelen wilde gebruiken voor de aankoop. Zoekt Musk nu een excuus om onder de koop uit te komen? Hij zette ineens vraagtekens bij het aantal spambots op Twitter. Als Twitter niet kan aantonen dat het aantal onder de 5 procent is ‘gaat de deal niet door’, dreigde Musk dinsdag.

Toen was de week nog maar net begonnen. Woensdag twitterde hij dat de ‘politieke aanvallen op mij de komende maanden dramatisch zullen toenemen’, waarna hij aankondigde ‘voortaan Republikeins te stemmen’, omdat de Democraten een partij van ‘verdeeldheid en haat’ zouden vormen. ‘Nu zul je het zien gebeuren: ze gaan hun vuile trucjes met me spelen.’

En zie: even later werd hij beschuldigd van seksuele intimidatie van een stewardess annex masseuse aan boord van een van zijn vliegtuigen. Hij zou zijn leuter uit zijn broek hebben gehaald en in ruil voor seks een paard hebben aangeboden. De kwestie werd met 250.000 dollar zwijggeld afgekocht, vertelde een vriendin van het vermeende slachtoffer tegen Business Insider.

Musk wist natuurlijk dat die publicatie eraan zat te komen en zag zijn politieke coming-out kennelijk als beste verdediging. Nu kon hij zeggen dat de beschuldiging ‘door een politieke lens’ moest worden gezien. Hij stelde vrijdag voor het schandaal ‘Elongate’ te noemen (‘verlengen’), en plaatste daar de hysterische, met tranen in de ogen, lachende emoji bij.

We hebben het hier over de rijkste man op aarde.