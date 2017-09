Eén op vijf werkende miljonairs is boer - vermogen bestaat vooral uit grond en stallen

1 procent van miljonairs heeft een uitkering

De meeste miljonairs halen hun inkomen uit hun bedrijf (in de vorm van winst) of uit hun vermogen (rente, dividend en huur), maar niet allemaal. Voor ongeveer 1 procent van de 106 duizend miljonairshuishoudens bestond de hoofdmoot van het inkomen begin 2015 uit een sociale zekerheidsuitkering. Daarbij ging het niet om de bijstand, want die kent een vermogenstoets, maar om een uitkering wegens werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Het gaat dus om mensen met een vermogen van een miljoen euro of meer die werkloos of arbeidsongeschikt zijn geworden.



Uit de nieuwe CBS-cijfers blijkt net als bij eerdere metingen dat de vermogensongelijkheid in Nederland groot is. De 106 duizend miljonairshuishoudens (1,4 procent van het totaal aantal huishoudens) bezaten in 2015, net als een jaar eerder, 44 procent van het totale vermogen van huishoudens. Daarbij is de eigen woning niet meegerekend. 'Dit geeft aan dat het vermogen van huishoudens scheef is verdeeld', schrijft het CBS.



De inkomensverdeling is in Nederland minder scheef, omdat hoge inkomens worden afgeroomd door belastingen en premies. De 10 procent huishoudens met het hoogste inkomen incasseert 27 procent van het totale inkomen dat huishoudens in Nederland verdienen.