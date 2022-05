Een op de vijf huishoudens beschikt over slim apparaat, robotstofzuiger is populair

Een robotstofzuiger aan het werk. Beeld Getty Images

Vooral de slimme robotstofzuiger is een populair vriendje in het huishouden. De stofzuiger gaat systematisch de kamer door en beweegt om obstakels heen. Hij is te besturen via een app op de smartphone, zodat de eigenaar hem ook aan het werk kan zetten wanneer hij zelf niet thuis is. Een op de tien huishoudens heeft zo’n robotstofzuiger. De Roomba-stofzuigers van het merk iRobot zijn met afstand het populairst. Ook slimme wasmachines en vaatwassers zijn gewilde huishoudhulpjes.

Gemak en comfort

In het onderzoek van Multiscope lieten consumenten weten dat gemak en comfort de belangrijkste redenen zijn voor de aanschaf van een slim apparaat. Maar de consument weet vaak niet dat slimme apparaten ook data verzamelen en doorspelen naar de fabrikant. ‘Dat staat ergens in de kleine lettertjes op pagina driehonderd-zoveel’, zegt Aiko Pras, hoogleraar internetveiligheid aan de Universiteit Twente. ‘Geen kip die dat leest. Daarbij zullen de meeste mensen niet begrijpen wat er staat.’

Welke data worden verzameld, verschilt per apparaat. Volgens Pras is de definitie van een slim apparaat dat die is aangesloten op een wifi-netwerk. ‘Zo kan het apparaat zijn locatie vaststellen. Die wordt bijna altijd doorgegeven aan de server.’ Daarnaast kan bijvoorbeeld een slimme stofzuiger de oppervlakte van het huis in kaart brengen door een scan te maken van het plafond.

Geen misbruik

Pras denkt dat de gemiddelde fabrikant geen misbruik zal maken van die informatie. ‘Data worden doorgaans verzameld om het product te optimaliseren. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld bepalen hoe sterk de motoren moeten zijn, of wat de optimale levensduur van de batterij is.’

Een groter probleem is dat fabrikanten die via slimme apparaten data verzamelen gehackt kunnen worden. Pras: ‘We zien dat sommige bedrijven hun digitale infrastructuur niet op orde hebben. Als ze worden gehackt dan komen de data op straat te liggen en kan iedereen die inzien.’ Voor inbrekers is het best handig om te weten hoe groot je huis is, denkt Pras. Al gelooft hij niet dat het nou meteen een game changer zal zijn voor de inbraaksector.