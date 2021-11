Een nieuwe schuldencrisis zal van eigen makelij zijn

‘Duizelig van het succes’, luidt de kop boven een terugblik van Joseph Stalin in 1930 op zijn bloedige collectivisatie van de landbouw. Die poëtische frase schoot me deze week te binnen bij het lezen van een reportage in de Financial Times. Plek van handeling: een internationale conferentie in Berlijn met de tot de verbeelding sprekende naam ‘SuperReturn’.

De bezoekers komen uit de wereld van durfkapitalisten en private equity. Dat zijn de firma’s die kwakkelende bedrijven opkopen en stroomlijnen. In veel gevallen overladen ze hun aanwinsten met schulden – zie Hema, zie krantenconcern PCM – om ze na enkele jaren met winst te verkopen. In de Duitse hoofdstad worden ze getrakteerd op copieuze maaltijden en karaoke. Plus een speech toe van Gerhard Schröder, de sociaal-democratische Duitse ex-bondskanselier die naast Poetins olie- en gasindustrie blijkbaar tijd heeft voor nog meer schnabbels.

Fijntjes beschrijft de roze zakenkrant hoe de aanwezigen zelf amper kunnen geloven hoe gruwelijk veel geld ze het afgelopen jaar hebben verdiend. Alleen al tussen januari en juni sloten ze wereldwijd voor meer dan 430 miljard euro aan deals af. Een record. Ook in Nederland gaat het lekker met de private investeerders. Volgens de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen bezitten ze inmiddels 2.100 bedrijven, van de vakantieparken van Roompot tot T-Mobile Nederland. Critici spreken van ‘sprinkhanen’. Maar onze pensioenfondsen, smachtend naar rendement, staan in de rij om hier alsjeblieft wat van hun miljarden in te mogen stoppen.

Anderhalf jaar geleden zag de toekomst er inktzwart uit voor de sector. Risicovolle investeringen en hoge schulden zijn niet het beste recept om een zware crisis te doorstaan. De belastingbetaler bood redding. Met miljarden euro’s hield de overheid bedrijven overeind – of ze nou in handen waren van private equity of niet.

Het werd nog beter. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft, boven op de oude aankoopprogramma’s, al 1.500 miljard euro extra gespendeerd aan staats- en bedrijfsobligaties. Zulke paardenmiddelen richten zich niet op degenen die het hardst steun nodig hebben, maar duwen vooral de rente omlaag. Waardoor private-equityfirma’s spotgoedkoop geld kunnen lenen voor hun koopjesjacht. Aan de andere kant van de oceaan ging de Federal Reserve zelfs zover om rechtstreeks hun ‘junk bonds’ te kopen.

Terwijl ik dit schrijf, publiceert de ECB een rapport over de financiële stabiliteit. Het goede nieuws is dat de coronacrisis niet de economische ramp is geworden waarvoor we vreesden. Het slechte nieuws: bestaande kwetsbaarheden zijn groter geworden. Zo waarschuwen de centrale bankiers voor torenhoge, risicovolle bedrijfsschulden. Goh, hoe is het mogelijk?

Mocht het mis gaan, dan is de nieuwe kredietcrisis toch echt voor een flink deel van eigen makelij. En de sector? Draagt die dan geen eigen verantwoordelijkheid om het een beetje voorzichtiger aan te doen?

Nog één keer de FT. Tijdens een van de paneldiscussies in Berlijn spreekt een private-equityveteraan wijze woorden. ‘We profiteren enorm’, zegt hij, ‘maar veel mensen hebben geleden in deze crisis.’ Waarna zo’n terloops zinnetje volgt dat eigenlijk alles zegt: ‘Eén toehoorder klapt.’