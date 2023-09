Een nieuw sociaal contract heeft ook inhoud nodig

Ben ik soms in een bijbelles beland? Tijdens het lezen van het document Politieke lijn Groep Omtzigt als startpunt voor de politieke partij Nieuw Sociaal Contract bekroop me het gevoel dat er door de anonieme auteur(s) aan exegese werd gedaan. Elk woord dat de heilige Pieter de afgelopen drie jaar heeft geschreven en gesproken, binnen én buiten de Kamer, moest blijkbaar uiterst zorgvuldig worden samengevat. Als startpunt dus, voor die nieuwe partij.

Blijkens serieuze peilingen zijn hele volksstammen kiezers van plan om op Nieuw Sociaal Contract (NSC) te gaan stemmen. En blijkens een bericht in de krant van deze week hebben zich liefst duizend mensen gemeld om samen met Omtzigt op een kieslijst te gaan staan. Blijkbaar spreekt NSC veel mensen aan.

Na lezing van het document vroeg ik me juist af waar deze nieuwe partij nou eigenlijk voor staat. Want al las ik er veel behartenswaardigs in, ik kon er in de verste verte geen schets in ontdekken van de inhoud van een nieuw sociaal contract.

Een sociaal contract regelt de rechten en plichten van mensen in een land, ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de overheid. Wat mag? Wat moet? Het is geen echt contract dat mensen moeten tekenen, maar een abstractie om te helpen nadenken over de inrichting van een land. Tegelijkertijd is het reëel genoeg. Twee weken geleden lazen we in deze krant over ‘autonomen’ die het gezag van de overheid niet erkennen en geen belasting willen betalen. Die komen er dus achter dat dat een kansloze wens is. Want ‘belasting betalen’ is een van de dingen die moeten volgens het bestaande sociaal contract. En als je geen zin hebt, dan maak je maar zin.

Waar het de levens van mensen het hardste raakt, bevat het sociaal contract zeven hoofdstukken. Onderwijs. Arbeidsmarkt. Sociale Zekerheid. Zorg. Pensioen. Huisvesting. Onder deze zes inhoudelijke hoofdstukken ligt de fiscale bodemplaat, waarin staat beschreven wie wat moet betalen aan belastingen en premies.

Noem je partij Nieuw Sociaal Contract, en ik zit dus op het puntje van m’n stoel om te gaan lezen. Maar het document verwijst slechts anekdotisch naar de meeste van deze hoofdstukken. Meestal met als hoofdboodschap dat er een (groot) probleem is. Zo bestaat er volgens het document een ‘crisis in de volkshuisvesting’, maar geen letter over hoe de woningmarkt dan verbouwd moet worden om die beter te laten werken. Het belastingen- en toeslagenstelsel heet ‘te complex’. Wat nodig is, lees ik, is ‘een heldere visie’. Juist, en die hoopte ik hier dus aan te treffen. Maar verder dan een paar losse fiscale onderwerpen komt het document niet.

Moet ik gewoon geduld hebben? Ik zal mijn best doen. Maar intussen stel ik vast dat er nu al twee nieuwe partijen zijn met grote aantallen zetels in de peilingen, naast NSC de BBB, en dat geen van beide nieuwkomers vooralsnog een inhoudelijk programma heeft, althans niet over de volle breedte van wet- en regelgeving.

Is het erg? Nou ja, het verwondert me nogal. Maar het zou optimistisch gedacht ook een voordeel kunnen zijn dat er straks in de Kamer partijen zitten zonder vastgetimmerde opvattingen over van alles en nog wat. Dat er dan meer politieke ruimte is dan nu om voorstellen van de regering op hun eigen verdiensten te beoordelen.