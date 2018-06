Een nieuw huis in de stad? Zeg dan maar dag tegen uw auto, of toch niet?

De auto in het centrumstedelijk gebied, dat kan niet meer. Gemeenten hebben minder ruimte voor parkeerplaatsen en beleggers investeren minder in dure parkeergarages. Wie automobiliteit wil, moet gaan autodelen.

Illustratie. Foto Han Hoogerbrugge

Het is nogal onwaarschijnlijk dat de bewoners van de 250 duizend nieuwe woningen in Metropoolregio Amsterdam een parkeerplek voor de deur vinden, of onder de grond. ‘Hoe stedelijker het woningbouwproject, hoe minder parkeerplaatsen er beschikbaar zijn’, zegt Frans Hasselaar, mobiliteitsmanager van Metropoolregio Amsterdam. ‘We zien nu al het bezit van een auto veranderen naar het gebruik van een auto.’ In de nota Parkeernormen van Amsterdam staat dat bewoners van nieuw- of verbouwprojecten niet langer een parkeervergunning krijgen.

En dan te bedenken dat Nederland tot 2040 een miljoen nieuwe woningen wil bouwen, vooral in de centra van steden.

Jan Fokkema, directeur van Neprom, branche-organisatie van projectontwikkelaars, merkt bij zijn leden dat het steeds moeilijker wordt om parkeerplaatsen bij woningbouwprojecten in de stad te verkopen. ‘De drang om een auto in de stad te bezitten, neemt af, dus ontwikkelaars en ook beleggers zijn bevreesd om dure parkeerkelders te bouwen, want straks staan ze misschien leeg. En je kunt er zo weinig mee.’

In grote steden zoals Utrecht en Amsterdam zitten ‘knetterlinkse’ colleges, met vaak nog ambitieuzere klimaatdoelen dan de regering − doelen rondom de kwaliteit van de lucht en de leefbaarheid in hun stad. Tussen de tien en vijftien Nepromleden zijn daarom in gesprek met partijen die aan de binnenstedelijke woonconsument een deelauto beschikbaar stellen − een elektrische deelauto. ‘Beter voor het milieu en voor de ruimte en goedkoper voor de ontwikkelaar’, zegt Fokkema.

Elektrische deelauto's

‘En ook goedkoper voor de bewoners’, zegt Robin Berg, directeur van We Drive Solar, een van die deelauto-aanbieders, met vijftig elektrische auto’s vooral in de regio Utrecht actief. ‘Wij betalen vaste lasten als verzekering, onderhoud en schoonmaak en garanderen per woongebouw de beschikking over een auto.’ Reserveren gaat met een app. ‘Daarmee open je de auto. Spiegels gaan automatisch in jouw stand, je favoriete muziek wordt gedownload en je gebruikelijke routes staan al in de routeplanner.’

We Drive Solar heeft nu om een handjevol auto’s, maar denkt, net als andere aanbieders van elektrische deelauto’s dat aantal elk jaar te verdubbelen. Zeker als de batterijtechniek verder verbetert en het aantal laadpalen toeneemt, ook zogenoemde bi-directionele laadpalen. ‘In Utrecht hebben we de eerste ter wereld staan’, zegt Berg. ‘Auto’s kunnen daarmee hun zonnestroom ontladen in het net.’ Netbeheerders hebben belangstelling omdat de auto’s op deze manier verschillen in vraag en aanbod kunnen gladstrijken. ‘Op deze manier kunnen we ook geld verdienen met onze auto’s als ze stilstaan.’

De opening van de speciale laadpaal voor elektrische auto's in Utrecht. Foto ANP

Autodelen is niet nieuw, maar tot nog toe geen succes. Volgens hoogleraar vervoerseconomie Erik Verhoef van de Vrije Universiteit verandert dat echter snel. ‘Vooral jongere generaties zijn minder geïnteresseerd in het bezit van een auto, maar willen wel de beschikking over een auto hebben. Door de voortschrijdende digitale technologie en ruimere keuzes, kun je eenvoudig een bestelwagen kiezen om een kast op te halen, of je neemt een stationcar voor vakantie.’

Verhoef wijst erop dat vooral het vermijden van vaste kosten een belangrijke prikkel is voor verandering. ‘Zeker als je gaat verhuizen naar nieuwbouw in het centrum, is dat een breekpunt om ook je mobiliteit tegen het licht te houden. Auto’s zijn duur, makkelijk 500 euro per maand of meer. Bovendien: parkeerplaatsen en parkeerkelders staan op steeds duurdere grond.’

Verschillende aanbieders

Behalve We Drive Solar (50 auto’s, vooral Renault Zoë) is Amber een nieuw platform voor autodelen. ‘We hebben nu 45 elektrische auto’s (BMW i3), zowel voor zakelijke klanten als ABN Amro en Philips als voor particulieren’, zegt oprichter Steven Nelemans. The Wall in Eindhoven, 170 luxe lofts in een verbouwd kantoorpand, geldt als proefproject van Amber om het autodeelconcept voor bewoners te testen. Ook in Amsterdam (Zuidas, Bijlmer), Utrecht (stationsgebied) en Den Bosch (stationsgebied) zijn volgens Nelemans vergelijkbare initiatieven met woningbouwprojecten. ‘De laadpalen zijn eigendom van de grondbezitter.’

Buurauto heeft 22 auto’s rijden in Amersfoort, Amsterdam, Breda, Rotterdam en Eindhoven (Nissan Leaf en BMW i3). ‘We krijgen erg veel aanvragen van verenigingen van eigenaren en van buurtschappen waarvan deelnemers samen auto’s willen delen’, zegt operation-manager Fred Reinhard. ‘Willen ze een Tesla, dan regelen we een Tesla.’ Buurauto richt zich op mensen die elkaar kennen. ‘De warme kring let op elkaar en op de auto’s’, aldus Reinhard. In Amsterdam heeft Car2Go (Smart) 350 auto’s voor in en buiten de stad. ‘We zijn met projectontwikkelaars in gesprek’, meldt locatiemanager Robert Bosman. Gebruikers moeten de auto op de dichtstbijzijnde locatie zoeken en betalen dan 31 cent per minuut voor het gebruik.

Een persoonlijke accu

De elektrische auto kan niet alleen worden opgeladen door zonnepanelen op het huis. De auto kan ’s avonds het overschot in de accu ook ontladen om bij te springen als er moet worden gekookt en verlicht terwijl de zon ondergaat. Je kunt de zonnestroom aan je eigen huis terugleveren, maar via een zogeheten bi-directionele laadpaal kan ook in het elektriciteitsnet brengen. Netbeheerders zijn geïnteresseerd om bij het stijgend aandeel zonnestroom in het elektriciteitsverbruik overdag de pieken in het aanbod weg te zetten en ’s avonds aan de piek in de vraag te voldoen. Alliander startte recent een proef met tien auto’s waarbij de bezitters een vergoeding krijgen voor het terugleveren van stroom. Vehicle to Grid heet de proef. ‘Wij willen twee jaar lang testen of het werkt. We moeten slimmer met het elektriciteitsnet omgaan en de onnodige aanleg van nieuwe kabels voorkomen’, aldus een woordvoerder. Mogelijk kunnen elektrische auto's straks ook dienen om ’s nachts te laden met stroom van grootschalige windparken op zee. Ook landelijk netbeheerder TenneT laat weten dat ‘elektrische auto’s een belangrijke rol in de balanshandhaving op het hoogspanningsnet kunnen spelen’.