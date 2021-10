Een mondiale belasting die veel armere landen treft

Mathias Cormann, de secretaris-generaal van Oeso en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken bij de afsluitende persconferentie van de zestigste ministeriële bijeenkomst in Parijs op woensdag. Beeld EPA

Er is weer een stap gezet in de richting van een mondiale belasting. Vrijdagavond besloten op initiatief van de Oeso (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) 136 landen een verdrag te ondertekenen over een vennootschapsbelasting van 15 procent.

Vier landen (Sri Lanka, Kenia, Nigeria en Pakistan) haakten af. Veel landen moeten het verdrag nog aan hun parlementen voorleggen. Ratificatie zal de nodige voeten in de aarde hebben. De bedoeling is dat het mondiale tarief in 2023 in werking treedt. De G20 (de 19 grootste economieën en de EU) zal op een top in Rome volgende maand het besluit nog moeten goedkeuren. Is hier sprake van een doorbraak, en wat betekent deze deal voor Nederland? Vijf vragen en antwoorden over de mondiale belastingdeal.

Organisaties zoals Oxfam Novib zijn zeer ontevreden. Zij vinden het tarief te laag en vrezen dat ontwikkelingslanden benadeeld blijven. Kun je wel spreken van een doorbraak?

Het is een doorbraak omdat sommige landen overstag zijn gegaan en nu verplicht worden de belastingtarieven te verhogen. Dat zou 170 miljard euro aan extra belastinginkomsten opleveren, zegt de Oeso. Dat geldt bijvoorbeeld voor Hongarije (nu 9 procent vennootschapsbelasting), Ierland (12,5 procent) en Estland, dat alleen winstbelasting rekent over uitgekeerde winsten. Maar 15 procent is weinig, omdat het overgrote deel van de landen een veel hoger tarief kent. De Amerikaanse president Biden wilde eigenlijk 21 procent, de Franse president Macron wilde zelfs 25 procent en de ontwikkelingslanden eisten een tarief van 30 procent.

Ontwikkelingslanden hebben meestal een grote informele economie, waardoor zij voor hun inkomsten veel afhankelijker zijn van de winst- en vennootschapsbelasting. Maar een tarief van 30 procent vonden de rijke landen veel te hoog.

De Argentijnse minister van Economische Zaken Martín Guzmán klaagde dat ontwikkelingslanden moesten kiezen tussen ‘iets slechts’ en ‘iets nog slechters’. Minpunt is ook dat de VS in ruil voor instemming met het minimumtarief van 15 procent eisen dat de belasting op digitale diensten, die Google, Facebook en andere Amerikaanse multinationals in veel landen moeten betalen, wordt afgeschaft. Voor sommige landen betekent dit minder inkomsten.

Het gaat om een deal tussen 136 landen. Maar de wereld telt 196 officieel erkende landen. En dan zijn er nog al die Britse kroonkoloniën met hun eigen belastingstelsel, zoals Man, de Maagdeneilanden, Kaaimaneilanden en Bermuda. Er zijn dus nog voldoende vluchthavens over?

In het verdrag is een regel opgenomen dat als een bedrijf in een van die landen onder het minimumtarief weet uit te komen, een ander land – het thuisland – dat zal mogen compenseren. Dus als Apple al zijn winsten op de Bermuda-eilanden onderbrengt, mogen de VS boven op het eigen vennootschapstarief een extra winstbelasting in rekening brengen. Daardoor is het niet meer aantrekkelijk om holdings op of in belastingparadijzen aan te houden.

Is het echt zo simpel?

Nee. Er zijn allerlei uitzonderingen in het verdrag opgenomen, onder meer voor mijnbouw- en olie- en gasbedrijven. Ook financiële dienstverleners en webwinkels zoals Amazon kunnen zich op uitzonderingen beroepen. ‘Het verdrag is een schijnvertoning die de door de pandemie verwoeste ontwikkelingslanden berooft van broodnodige inkomsten voor ziekenhuizen, leraren en betere banen’, meent Oxfam. Daarnaast is er een overgangsperiode van maar liefst tien jaar in het verdrag opgenomen.

Wat betekent het voor Nederland?

In de praktijk niet veel. Het Nederlandse tarief voor de vennootschapsbelasting is 25 procent – 10 procentpunten hoger dan in deze deal is voorzien. Alleen voor kleine winsten tot 245 duizend euro geldt een lager tarief van 15 procent. Het kabinet-Rutte III had het hoogste tarief eerder willen verlagen naar 21,7 procent in 2021. Maar dit plan is voorlopig uitgesteld. Nederland was bang dat hoofdkantoren van vennootschappen zich zouden verplaatsen naar Groot-Brittannië en Ierland, waar de tarieven steeds verder zijn verlaagd naar 19 en 12,5 procent. Maar ook Groot-Brittannië heeft aangekondigd onder internationale druk het tarief weer naar 25 procent te brengen. Ierland zal het nu moeten verhogen naar minimaal 15 procent.

Is Nederland hierdoor geen belastingparadijs meer?

Nederland is geen belastingparadijs omdat er een laag tarief geldt voor de vennootschaps- of winstbelasting. Nederland is een belastingparadijs omdat internationale vennootschappen hier een juridisch hoofdkantoor – een brievenbus – kunnen oprichten en zo de winst van hun dochtermaatschappijen in andere landen kunnen drukken, waardoor ze minder winstbelasting betalen. Dat gebeurt bijvoorbeeld met royalties en intellectuele eigendomsrechten voor beeldmerken. In Nederland hoeft daarover geen of weinig belasting te worden betaald. Veel popbands – bekende voorbeelden zijn The Rolling Stones en U2 – hebben daarom statutair een kantoor in Nederland. Schattingen over het aantal brievenbussen in Nederland lopen op tot 20 duizend, die jaarlijks 5.000 miljard euro (5 biljoen) aan inkomsten genereren, waarover elders geen vennootschapsbelasting wordt betaald.

Toch kiezen vermogende Nederlanders op hun beurt weer voor brievenbussen in Panama, de Kanaaleilanden of de Britse Maagdeneilanden. Waarom doen ze dat?

Vaak om hun identiteit te verhullen. Ze kunnen dan inkomsten uit bepaalde activiteiten – bijvoorbeeld beleggingen – op een rekening laten vallen die onzichtbaar is voor de Nederlandse belastingdienst. Omdat veel van die landen tegenwoordig ook niet meer met nummerrekeningen (waarbij de naam van klant niet op de bankafschriften verschijnt) mogen volstaan, worden heel ingewikkelde constructies bedacht via meerdere belastingparadijzen, om de belastingdiensten op het verkeerde been te zetten. Berucht is de constructie van de Double Irish with Dutch Sandwich, waarbij de gelden eindigen op Bermuda, dat geen winstbelasting kent.