Een merkhorloge voor een prikkie: hoe de handel in tweedehands horloges opbloeit

Ze haalden er altijd de neus voor op, de fabrikanten van prijzige, exclusieve horloges. De handel in tweedehands polsuurwerkjes was handel voor derde partijen, 'the dark side', zei Francois-Henry Bennahmias ooit. Maar de bestuursvoorzitter van de Zwitserse horlogefabrikant Audemars Piguet is van mening veranderd. De tweedehandsjes lopen namelijk zo goed, dat de handel in vintage klokjes de verkoopaantallen van nieuwe luxe horloges ondermijnt. Audemars Piguet is nu een van de eerste horlogemakers uit de buitencategorie die een zaak in tweedehands horloges begint, zo kondigde het bedrijf onlangs aan.