Een Meppels middeltje maakt vervuild afvalwater kristalhelder

Judith le Fèvre, mede-eigenaar van Ferr-Tech in Meppel. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Meer dan 60 liter chloor, zeep en ontschuimer: zo veel schoonmaakmiddelen gingen er bij een recyclingfabriek in het noorden des lands tot voor kort per uur doorheen. Dat moest om het plastic uit onder meer weggegooide boterhamzakjes en vleeswarenverpakkingen zo grondig te wassen dat ze een tweede leven kunnen krijgen als bijvoorbeeld emmers en vuilniszakken. Tegenwoordig heeft de fabriek echter genoeg aan slechts 8 liter per uur van een middel dat Fersol heet en wordt gemaakt door het Meppelse bedrijf Ferr-Tech.

Dankzij Fersol kan de fabriek het plastic nu koud wassen, en niet op 80 graden zoals voorheen. De transportkosten zijn lager en er wordt minder CO2 uitgestoten, doordat de vrachtwagens van leveranciers minder bulkcontainers met schoonmaakmiddelen hoeven aan te slepen. En bovendien slijten de fabrieksmachines minder snel, doordat er minder schuim in de pompen terechtkomt.

Het is allemaal te danken aan een uitvinding van een pas twee jaar oud, maar nu al prijswinnend bedrijf uit Drenthe. ‘CES Innovation Award’, staat op een van de prijzen in de vitrines van Ferr-Tech, dat zich in een voormalige sportschool aan de Hesselterlandweg heeft gevestigd. Dankzij deze lauwerkrans van de prestigieuze Consumer Electronics Show (CES), een van ’s werelds grootste technologiebeurzen, mocht mede-eigenaar Judith le Fèvre (43) begin dit jaar voor de editie van 2022 naar Las Vegas afreizen om haar milieuvriendelijke middel aan te prijzen voor de tienduizenden bezoekers van de beurs.

Veelbelovend middel

Fersol staat voor ‘Ferraat(VI) in solution’, legt Le Fèvre uit in het laboratorium van Ferr-Tech, waar fabrieken hun vervuilde afvalwater naartoe sturen om te laten behandelen door de Meppelse chemie. Een klein beetje van de violette substantie met ferraat(VI), ‘de sterkste groene oxidant ter wereld’, is krachtig genoeg om afvalwater van zink, ijzer en andere zware metalen te ontdoen.

‘Het is 63 procent sterker dan chloor’, vertelt Le Fèvre. ‘Het maakt afvalwater zo schoon dat fabrieken het opnieuw kunnen gebruiken. Bovendien is chloor slecht voor het milieu en de gezondheid, terwijl ferraat(VI) geen negatieve bijproducten achterlaat in het water, waardoor je het veilig kunt lozen.’

Fersol is een uitvinding van de materiaalkundige Sina Samimi Sedeh (36), een van Ferr-Techs zes mede-eigenaren. Sedeh, de technologiebaas van Ferr-Tech, vond een oplossing voor de zwakke plek van ferraat(VI): de extreme instabiliteit van het goedje. In wetenschappelijke artikelen gold ferraat(VI) al decennialang als een veelbelovend middel om zwaar vervuild afvalwater mee te reinigen, alleen was het feit dat het stofje al na enkele seconden niet meer goed werkte tot voor kort een onoverkomelijke hindernis. ‘Het gebrek aan stabiliteit en houdbaarheid en de hoge prijs maakten het onmogelijk om ferraat(VI) toe te passen in de industrie’, vertelt Sedeh.

Na jaren dokteren bedacht Sedeh een elektrochemisch procedé waarmee hij de stabiliteit van ferraat(VI) kon oprekken van twee seconden naar twee maanden. Hoe hij dat voor elkaar kreeg, is bedrijfsgeheim, maar dat het werkt, toont zijn echtgenote Faezeh Alibabaei, laboratoriumanalist bij Ferr-Tech.

Faezeh Alibabaei, laboratoriumanalist bij Ferr-Tech. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

In een met appelsapkleurige vloeistof gevuld bekerglas druppelt ze een kleine dosis Fersol. De vloeistof in de beker bestaat uit een onappetijtelijke afvalwatercocktail van zink, ijzer, sulfaat, fosfaat en chloor. In een mum van tijd begint de verontreiniging in het afvalwater te dwarrelen als de vlokjes in een sneeuwbol. ‘Door de Fersol coaguleert (stremt, red.) het vuil tot vlokken, die naar de bodem zinken’, becommentarieert Le Fèvre. Al snel resteert er van de verontreiniging alleen nog een bruinige drab op de bodem, terwijl de rest van het afvalwater plots kristalhelder is. ‘Nu kun je de verontreiniging makkelijk scheiden van het schone water’, zegt Le Fèvre. ‘En het water kun je daarna hergebruiken, of veilig lozen.’

Water hergebruiken

Op dit moment hergebruiken fabrieken hun proceswater nauwelijks, weet Le Fèvre. Dit terwijl de Nederlandse industrie er jaarlijks een kleine 400 miljoen kubieke meter water doorheen jaagt, blijkt uit cijfers van het CBS, bijvoorbeeld om hun producten te spoelen of machines te koelen. ‘Ondertussen is de waterschaarste in de wereld enorm: tweederde van de wereldbevolking leeft in gebieden waar zeker een maand per jaar een ernstig tekort aan water heerst’, citeert ze cijfers van Unicef.

Ferr-Tech helpt niet alleen zware industrie bij het reinigen van hun afvalwater, maar bijvoorbeeld ook glastuinbouwers. Een van de klanten is een Amerikaanse ‘hydroponische’ sla-kweker, die in zijn kassen in Texas, Californië, Minnesota en Georgia rucola, romaine en andere slasoorten kweekt op water, zonder aarde. Hydroponie verbruikt sowieso al veel minder water dan slateelt in de aarde, maar dankzij Fersol bespaart het Amerikaanse bedrijf nog veel meer water.

‘Voorheen was het water na twee teelten zo smerig van schimmels, fosfaten en andere verontreiniging dat ze hun hele bassin moesten vervangen, wat niet alleen heel veel water kost, maar ook enorm arbeidsintensief is. Sinds ze Fersol gebruiken hoeven ze het water niet te vervangen.’

Toekomst

De vraag naar het schoonmaakmiddel uit Meppel is zo groot dat Ferr-Tech alle zeilen moet bijzetten om genoeg productiecapaciteit in huis te halen. ‘We hebben net een tweede productielijn besteld, die duizend liter Fersol per dag kan maken’, vertelt Le Fèvre terwijl ze door de fabriekshal van Ferr-Tech loopt. ‘In het eerste kwartaal van volgend jaar komt daar nog een heel grote productielijn bij, die het tienvoudige kan maken.’

‘Er komt waarschijnlijk ook een moment waarop Ferr-Tech zo hard groeit dat wij niet meer de juiste personen zijn om het bedrijf te leiden’, zegt Le Fèvre, een voormalige Randstad-manager en lobbyist voor de gemeente Overijssel, over zichzelf en haar vijf compagnons. ‘Als de start-up die wij in de benen hebben geholpen straks uitgroeit tot een groot internationaal bedrijf, moet je je ook afvragen: ‘Tot welk punt kan ik het nog aan?’ en: ‘Tot welk punt vind ik het nog leuk?’ Het bedrijf moet altijd boven je eigen ego gaan.’