Een mediareus is geboren – wat betekent de overname van Sanoma door DPG?

Hoofdgebouw van Sanoma in Hoofddorp. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Wat is het idee achter de overname?

DPG Media, tot voor kort bekend als De Persgroep, is al eigenaar van onder meer de Volkskrant, Het Parool, Trouw, Algemeen Dagblad, en een groot aantal regionale en onlinemerken in Nederland. Met de overname van onder andere Nu.nl wil de Vlaamse mediagigant onder meer op digitaal vlak grote stappen zetten.

‘Nu.nl in combinatie met onze eigen nieuwsmedia geeft ons de slagkracht om te groeien ten opzichte van mondiale digitale spelers zoals Google en Facebook, die meer dan twee derde van de advertentiemarkt in handen hebben’, stelt Erik Roddenhof, topman van DPG Media in Nederland. ‘Het is voor lokale mediabedrijven bijzonder moeilijk geweest hiertegen een vuist te maken. Maar wij geloven dat er ruimte is voor een lokaal alternatief dat bestaat uit Nederlandse merken met een groot gezamenlijk bereik.’

DPG-woordvoerder Willem-Albert Bol voegt daar aan toe dat het niet alleen om Nu.nl gaat. ‘We hebben drie pijlers: nieuws, entertainment en onlineservices. Sanoma is bijvoorbeeld ook heel sterk op het gebied van entertainment, dankzij de tijdschriften.’

Beeld Volkskrant Infographics

Krijgt DPG niet te veel macht?

D66 vindt van wel. Die partij stelde in juli al Kamervragen over de groeiende macht van DPG Media en concurrent Mediahuis, eveneens een Vlaams bedrijf, binnen het Nederlandse medialandschap. De partij wil dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM), die toeziet op mededinging, naar de kwestie kijkt.

‘Er komen meer Kamervragen en er komt een onderzoek’, zegt Piet Bakker, onafhankelijk mediaonderzoeker. ‘Daar kun je zeker van zijn. Zo’n uitgeefgigant hadden we nog nooit in Nederland. Deze overname betekent dat ‘twee reuzen één superreus worden.’

De Nederlandse Vereniging van Journalisten wil hierover praten met de ACM, stelt algemeen secretaris Thomas Bruning. ‘Op de Nederlandse nieuwsmarkt wordt DPG zo nog dominanter dan nu al het geval is. Freelance journalisten en - fotografen worden steeds kwetsbaarder als ze onderhandelen over tarieven en auteursrechten. Je kunt niet meer tegen DPG zeggen: ‘Dan ga ik wel naar Sanoma’, want het wordt één groot bedrijf.’

Bruning: ‘We maken ons ook zorgen over de pluriformiteit van het aanbod. Je ziet nu al dat titels van DPG, zoals het AD en Het Parool, steeds meer artikelen uitwisselen. Dat komt de verscheidenheid niet ten goede.’

Woordvoerder Bol noemt de bezorgdheid prematuur. ‘Ik vind het onzinnig ons een superreus te noemen. Wij strijden tegen internationale giganten als Google, dat zelfs na deze overname nog zeventig keer groter is dan wij.’

Beeld Volkskrant Infographics

Is dit een logische stap?

Peter van Herrewegen, telecom- en mediaexpert van adviesbureau EY: ‘Dit is een logische stap. Mediabedrijven moeten de komende jaren veel investeren in digitalisering. Hoe groter je bent, hoe beter je die kosten kunt spreiden.’

Dit biedt volgens hem nieuwe mogelijkheden om nieuws te personaliseren. Dat is een belangrijke trend: dat je artikelen krijgt toegestuurd waarvan mediabedrijven weten dat je die interessant vindt. DPG doet dat nu al, met Topics. ‘Het zou me niet verbazen als ze daar uiteindelijk ook artikelen uit bladen als Libelle aanbieden.’

‘Dit is een heel mooie zet van DPG’, zegt Stephan van der Sman van Magna Global, dat onderdeel is van mediabureaugroep IPG Mediabrands. ‘Met Nu.nl krijgen ze het grootste onlinenieuwsmerk van Nederland erbij. Ik zie Nu.nl als het cement waarmee ze een krachtige advertentiecampagne kunnen bouwen, op meerdere mediaplatforms.’

‘Dit is wel een klap voor John de Mol. Hij heeft geen grote digitale platforms en had graag Nu.nl willen overnemen. Nu dit mislukt is, zie ik zo snel geen alternatief. De Mol heeft geprobeerd De Telegraaf binnen te halen, maar die strijd heeft hij ook verloren.’

Op de vraag of DPG te veel betaalt, geven analisten geen direct antwoord. Feit is dat Sanoma Nederland de afgelopen twaalf maanden 70 miljoen euro operationele winst boekte (voor aftrek van rente en belastingen, red.) en dat 460 miljoen euro is betaald voor de overname. Ruim zes keer dat bedrag dus. DPG zelf noemt dit een ‘goede, gezonde prijs’.

Beeld Volkskrant Infographics

Gaan er klappen vallen bij Sanoma?

Tijdschriftenkenner Carolien Vader rekent op ontslagen bij de tijdschriftentak van Sanoma Nederland. ‘DPG kan op meerdere plekken gaan saneren, onder meer bij ondersteunende diensten en distributie.’

DPG spreekt alleen in algemene termen over banen: als je twee grote bedrijven samenvoegt, overlappen sommige functies, is de boodschap. Er zullen banen verdwijnen, maar ook banen bijkomen. Roddenhof benadrukt dat hij gaat investeren in de digitale ontwikkeling van de week- en maandbladen van Sanoma: ‘Deze en andere merken zijn nu vooral succesvol als magazine, maar ze hebben ook toekomst in het digitale tijdperk.’

Investeren is hard nodig, zegt tijdschriftenkenner Carolien Vader. ‘Op dat vlak is nog veel te winnen.’ Ze wijst er wel op dat de sector beter presteert dan enkele jaren geleden. ‘De oplages zijn gekelderd, maar de neergang is grotendeels gestopt. Een probleem is het werven van abonnees die jonger zijn dan 45 jaar; die zijn steeds minder bereid te betalen voor tijdschriftartikelen.’

Hoewel de markt nog licht krimpt, maken de bladen van Sanoma dankzij nieuwe verdienmodellen wel degelijk winst, zegt een woordvoerder. ‘Belangrijkste verandering is dat we steeds crossmedialer werken. Vtwonen is niet alleen een blad, maar ook een designbeurs, een tv-programma en een plek waar je producten kunt kopen.’

Beeld Volkskrant Infographics

Wat gaat er gebeuren met Nu.nl?

Eerder deze maand zegde Nu.nl zijn abonnement op persbureau ANP op, een zelden vertoonde breuk met de gewoonte in medialand. De nieuwssite wil al het nieuws zelf verslaan. Aan het begin van dit decennium stopten ook NRC Handelsblad en de gratis krant Metro kortstondig met het persbureau. Beide media zijn daar weer teruggekeerd. ‘Maar een abonnement op het ANP is geen vanzelfsprekendheid meer’, constateert mediaonderzoeker Bakker.

Dat biedt nieuwe mogelijkheden voor DPG. ‘Ik kan me zo voorstellen dat Nu.nl op langere termijn een soort persbureau wordt voor de kranten van DPG’, zegt Thomas Bruning van journalistenvakbond NVJ. Ook houdt hij er rekening mee dat Nu.nl uiteindelijk kopij gaat uitwisselen met kranten van het concern, zoals het AD.

Dat is niet de insteek, volgens woordvoerder Bol: ‘Nu.nl doet het nu goed, waarom zouden we daar van alles veranderen? Net als het AD is dit een sterk merk. We willen ze geen van beide uithollen.’