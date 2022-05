Een magazine met de titel How To Spend It kan echt niet meer in deze tijden, besluit de Financial Times

Edities van het magazine How To Spend It. Beeld Financial Times

Al jaren voorspellen linkse commentatoren dat de dood van het vermaledijde neoliberalisme nu echt ophanden is. De internetzeepbel, de grote recessie, de eurocrisis en de coronakrach kwamen en gingen, om nog te zwijgen van de tequilacrisis, het samba-effect en de IJslandse bankencrisis, maar telkens weigerde de ideologie van het laissez-faire-kapitalisme haar laatste adem uit te blazen.

Op 4 juni, zet het alvast in uw agenda, gaat het dan toch gebeuren. Die dag ploft namelijk de eerste editie van het glanstijdschrift HTSI op de deurmat bij Financial Times-abonnees. Afgelopen zaterdag, toen lezers zich konden vergapen aan advertenties van 33 jaar oude single malt whisky’s van 8.000 euro per fles, of een app-gestuurde, zelfreinigende kattenbak met ultraviolet licht van 558 euro, heette het lijfblad van ’s werelds allerrijksten nog gewoon How To Spend It.

Na 28 jaar weerspiegelt deze titel echter niet meer ‘de diepere gevoeligheden en prioriteiten van een veranderende wereld’, maakte de zalmroze zakenkrant maandag bekend. Dus gaat de onder plutocraten en kleptocraten veelgelezen consumentenbijbel vol jachten, sterrenrestaurants en Zwitserse horloges – de Libische dictator Muammar Kadhafi was een trouwe lezer, bleek na zijn dood – voortaan door het leven als HTSI. Wat ongelukkigerwijze een anagram is van ‘shit’, zoals lezers meteen opmerkten.

‘We hebben twee jaar lang een wereldwijde gezondheidsramp doorgemaakt’, verklaart HTSI-hoofdredacteur Jo Ellison de beslissing. ‘We zitten midden in een koopkrachtcrisis. We hebben nummer na nummer gepubliceerd tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne. We willen dat iedereen het gevoel heeft dat het tijdschrift iets levensbevestigends, verrijkends en vermakelijks biedt. En dus zijn we geëvolueerd.’ Bovendien werkt ‘de ironie’ waarmee de titel How To Spend It ooit bedoeld was anno nu niet meer goed, merkt Ellison.

De naamsverandering markeert het einde van een tijdperk. De afgelopen decennia groeide de How To Spend It uit tot een icoon van opzichtig consumentisme, een hyperkapitalistische middelvinger in tijden van groeiende ongelijkheid. Wat de boodschappenfolder is voor de gewone mens, is de melkkoe van de Financial Times – advertenties kosten tot wel 88 duizend euro per stuk – voor ’s werelds rijkste 1 procent. Op immer guitige toon instrueert het blad de Davos-mens wat hij met zijn zuur ontweken belastingcenten moet doen: spenderen aan een 30 duizend euro kostend Jaeger-LeCoultre-horloge met de maanstanden erin, bijvoorbeeld, of aan een paar gouden, diamanten en tsavorieten oorbellen van Ileana Makri voor 1.165 euro.

De laatste jaren zaten Financial Times-redacteuren steeds meer met de How To Spend It in de maag. Terwijl de krant in de kolommen waarschuwde voor de excessen van het neoliberalisme, hield het tijdschrift zijn lezers voor dat de moderne mens onmogelijk kan leven zonder een fles Perrier-Jouët-champagne in de koelkast, of zeezout met witte truffel op zijn zachtgekookte eitje.