Een kwarteleitje bij het paasontbijt, hoe kies is dat?

Een vrolijke woordspeling, maar het is de vraag of er wat te lachen valt in het kwartelhok. In Nederland officieel weinig, want hier is het op grond van het dierenwelzijn verboden kwarteleieren te produceren voor de verkoop. Van dit verbod is niet iedereen op de hoogte - Marqt verkoopt nog altijd scharrelkwarteleieren uit de regio Utrecht -, maar het gros van de supermarkten haalt haar kwarteleieren inmiddels uit het buitenland (met name Duitsland en Spanje).