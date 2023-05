Een korte wilde staking bij VDL Nedcar, directie is ‘verbaasd’

Ook drie weken geleden was er een wilde staking bij VDL Nedcar. Beeld Arie Kievit

Volgens de directie ontstond de onrust door een krantenartikel waarin werd gesproken over mogelijke stakingen in de fabriek nadat overleg tussen vakbonden en VDL maandag mislukt zou zijn. De woordvoerder van VDL ontkent met klem dat bonden en directie er maandag niet uit gekomen zouden zijn.

Volgens de woordvoerder van VDL was er juist sprake van ‘constructief overleg met de bonden’. Over de uitkomst van dat overleg gaan de vakbonden later deze week hun leden raadplegen. ‘Tot 08.15 uur is er geproduceerd in de fabriek’, zei de woordvoerder van VDL. ‘Toen ontstond onrust over het krantenartikel en heeft een aantal mensen het werk neergelegd. Wij hebben deze mensen bijgepraat over wat er daadwerkelijk is gebeurd, waarna het werk rond 10.30 uur weer hervat werd.’

Afkeuring

Ondernemingsraad en vakbonden keurden de wilde staking direct af. ‘We zitten midden in een onderhandelingstraject’, zei OR-voorzitter Abdel Lahssaini. ‘We hebben maandag tot in de late uurtjes onderhandeld. Dinsdag kregen de vakbonden niet eens de tijd om iedereen bij te praten en brak de werkonderbreking uit.’

Enkele weken geleden was er ook een wilde staking die twee dagen duurde, en uiteindelijk werd gevolgd door een reguliere staking. Daarna kwamen de partijen nieuwe onderhandelingen overeen, die maandag begonnen. De bonden willen een verbeterd sociaal plan in de aanloop naar de verwachte massaontslagen, omdat een contract met BMW begin volgend jaar afloopt.