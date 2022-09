Een klein olieplasje bij een paar snoertjes: dan gaat de Nord Stream-gasleiding dicht

De Duitse bondskanselier Scholtz gaf op 3 augustus in Müllheim nog een persconferentie staande voor de turbine van de Nord Stream-gasleiding. ‘Niets houdt hem tegen’, zei Scholtz. Maar daar denken de Russen anders over. Beeld Reuters

Het Russische staatsbedrijf Gazprom communiceert vooral met de buitenwereld via berichtenservice Telegram. De 34 duizend abonnees die Gazprom daar de laatste maanden volgen, zagen er vrijdagavond een foto opduiken: een met cijfers beplakte plastic plaat waarin zwarte snoeren vol rode en groene kabeltjes verdwijnen, daarop een plasje van bruine vloeistof.

De begeleidende Russische tekst vermeldt dat het hier gaat om een onderdeel van de Nord Stream-turbine: ‘Er is olie gedetecteerd op de kabel-stekkerverbinding van de BPE2-subplaat die in de motor is opgenomen.’ Dan volgen enige alinea’s met zo mogelijk nog technischer aanvullingen. En dan een conclusie die ineens weer heel goed te begrijpen is: ‘Totdat de opmerkingen over de werking van de apparatuur zijn weggenomen, is het gastransport naar de Nord Stream-gasleiding volledig stopgezet.’

En zo is daar een volgende wending in het slepende en haast onnavolgbare verhaal rondom de ‘turbines’ van pijplijn Nord Stream. Een verhaal dat begon toen Gazprom op 14 juni mededeelde dat de gasstroom door de pijplijn ‘wegens technische problemen’ werd teruggebracht. Van de 167 miljoen kubieke meter per dag ging het terug naar 100 miljoen. En twee dagen later zelfs tot 67 miljoen. Met als belangrijk gevolg dat in Europa de gasprijs omhoog spoot en de hoge energieprijzen intussen de grootste zorg zijn van regeringen in de hele EU.

Transport naar Canada

Hoe het nu precies zit met die technische problemen, werd eind juli nauwkeurig op een rijtje gezet door onderzoekers van het Oxford Institute for Energy Studies. In een paper met de welluidende titel The Curious Incident of the North Stream Gas Turbine beschrijven zij hoe de turbines zo’n belangrijke pion werden in het geopolitieke gasspel.

De zes SGT-A65-turbines van Siemens zijn feitelijk enorme straalmotoren, vergelijkbaar met wat er onder de vleugel van een vliegtuig hangt. Ze staan opgesteld in gebouwtjes bij Portovaya, een havenstad op de smalle Russische kuststrook tussen Estland en Finland. De turbines brengen het aardgas daar tot een druk van maximaal 220 bar om het op hoge snelheid in de 1.200 kilometer lange pijplijn door de Oostzee te pompen.

De foto die Gazprom op berichtenservice Telegram plaatste: een met cijfers beplakte plastic plaat waarin zwarte snoeren vol rode en groene kabeltjes verdwijnen, daarop een plasje van bruine vloeistof.

Volgens een vast onderhoudsschema gaan de turbines bij toerbeurt op transport naar een Siemens-fabriek in Ottawa. En daar ontstond begin juni het probleem. De strenge sancties in Canada maakten het onmogelijk een van de turbines, die daar voor onderhoud was, terug te sturen naar Rusland. Toen de turbine niet terugkwam, was dat voor Gazprom aanleiding om de gasstroom terug te draaien.

Hoewel zowel Siemens als de Duitse regering direct riep dat Gazprom slechts een formeel argument zocht om Nord Stream af te knijpen, kwamen ze wel in beweging. Dankzij intensief gelobby besloot de Canadese regering om Siemens voor twee jaar lang een ontheffing te geven voor het onderhoud en transport van de zes turbines. En dus ging de turbine alsnog op transport.

Schermen met specificaties

Maar die staat nu alweer weken stof te vangen in Müllheim. De Duitse bondskanselier Scholtz gaf op 3 augustus nog een persconferentie staande voor het apparaat. ‘Niets houdt hem tegen’, zei Scholtz. Daar denken de Russen anders over. Die willen de turbine pas inschepen als al het papierwerk rondom de ontheffing van de sancties is goedgekeurd. En intussen komt Gazprom dus geregeld met nieuwe technische verwikkelingen die maken dat de gasstroom nog verder teruggeschroefd moet worden of, zoals vorige week, helemaal stilvalt. Het olieplasje is volgens Siemens, dat met medewerkers ter plaatse is, geen enkele reden om Nord Stream plat te leggen.

Achter het gescherm met technische specificaties gaat een juridische werkelijkheid schuil, leggen de Oxford-onderzoekers uit. Als Rusland puur om geopolitieke redenen de gaskraan dichtdraait, is dat een duidelijke contractbreuk van Gazprom. Waarvoor het bedrijf later door Europese afnemers aansprakelijk gesteld kan worden. Overmacht wegens technische problemen is een stuk lastiger op Gazprom te verhalen. Helemaal als het westerse apparatuur betreft.

Om vol te kunnen houden dat sprake is van overmacht, moet Gazprom wel aantonen dat het probeert de problemen op te lossen. Ook aan die voorwaarde lijkt het bedrijf nu enigszins tegemoet te komen. Dit weekend maakte het bekend dat het een deel van het Nord Stream-gas zal omleiden. Het zou nu via Oekraïne naar Europa moeten komen.