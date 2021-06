‘Een huis waar we zijn geweest, is naar iemand gegaan die 120 duizend euro had overboden’

Lotte van den Bergh (25), verpleeg­kundige, en Rob Craane (27), hovenier, bekijken een huis in Waalwijk. Ze hebben een budget van 350 duizend euro en zoeken sinds een halfjaar. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Rob Craane (27), hovenier en Lotte van den Bergh (25), verpleegkundige

Budget: 350.000 euro

Zoeken sinds zes maanden

Lotte: ‘We hebben inmiddels al wel 35 huizen gezien. Echt veeleisend zijn we niet, als het maar een tuin heeft. Met 70.000 euro eigen vermogen bieden we vaak tot een halve ton over, en denken dan: nu moeten we het wel worden. Maar ook buiten Den Bosch, zoals richting mijn oude dorp, rond Kerkdriel, lukt het niet. Daar komt niks te koop. Rob woont en werkt in Hoorn, dus die kan niet bij elke bezichtiging zijn. Daar kregen we van een makelaar wel een keer een opmerking over. ‘Je gaat geen spijkerbroek kopen’, zei hij. Maar ja, hij kan niet elke keer een middag vrij nemen. We rijden wel altijd samen een rondje door de wijk, en ik maak filmpjes die hij daarna kan bekijken. Het liefst heb ik hem er wel bij, anders voelt het alsof je in je eentje een beslissing moet nemen. Als het echt niet lukt gaan we samen iets huren, maar ook dan blijven we verder zoeken naar een koopwoning. Financieel gezien is dat beter, de huurprijzen zijn zo hoog in Den Bosch. Het moet toch een keer lukken? In onze omgeving denken mensen dat het wel went, de afwijzing. Maar bij ons is de teleurstelling elke keer groter.’

Benny Wong en zijn vriendin lopen met makelaar door een woning in de wijk De Groote Wielen in Rosmalen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Benny Wong (30), werkt in de logistiek en Wendy Man (27), werkt in finance

Budget: 400.000 euro

Zoeken sinds: zes maanden

Benny: ‘We zoeken een nieuwbouwwoning, 2010-plus. In eerste instantie keken we naar woningen die nog gebouwd moeten worden, maar dan komen er tweehonderd mensen op 30 woningen af. Dus nu kijken we ook naar bestaande bouw. Onze voorkeur wordt steeds breder. Het liefst willen we naar Rosmalen. Ik werk in Tilburg, Wendy in Nieuwegein. Rosmalen ligt er tussenin. En je hebt er nieuwbouwwijken met water, een strandje. Na onze studie zijn we allebei weer bij onze ouders gaan wonen, dat is ruim drie jaar geleden. Daardoor kunnen we sparen en hebben we met ons eigen vermogen een keer 40.000 euro kunnen overbieden, maar ook dat was niet genoeg. Vrienden van ons die nog geen jaar geleden een huis kochten, hoefden niet te overbieden. In eerste instantie hebben we ons budget gezet op 360.000 euro, nu zitten we al wel op de vier ton. We willen graag een goed geïsoleerde woning, met meer dan 115 vierkante meter. Een open tuin. Huren zien we niet zitten, dat is even duur en dan bouw je niks op. Maar we gaan niet helemaal mee in die gekte met overbieden. Laatst zagen we in Nuenen een mooi huis, daar is het nog een stuk goedkoper. Dat is wel ver uit de richting, maar we houden het in gedachten.’

Jori Groené en Kitty van de Lagemaat kijken in Den Bosch. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Jori Groené (26), manager bij een webshop, Kitty van de Lagemaat (25), verpleegkundige

Budget: 300.000

Hebben zes maanden gezocht

Kitty: ‘We hebben niet heel veel eigen vermogen, maar willen echt graag in Den Bosch wonen. Daar moet je wel wat voor inleveren. Zo hebben we gekeken bij een huis in een buurt die niet zo populair is, heel erg multiculti, maar dat vinden wij geen probleem. Mijn vriend is het huis eerst in zijn eentje gaan bezichtigen omdat ik niet kon, dus vroeg hij of we samen terug konden komen. De eigenaresse zei: ‘Kom maar langs, ik ben thuis.’ Nou, dat heeft geholpen, want dat huis hebben we gekregen! Het huis waar we zijn gefotografeerd, is met een overbieding van 120.000 euro naar iemand anders gegaan. Alsnog hebben we ontzettend veel geluk gehad, want bij het huis dat we hebben gekregen waren wij we niet de partij met het hoogste bod. De eigenaresse vond ons leuk, en wij haar ook. Voor ons budget, drie ton, zijn we precies geslaagd. We hebben 25.000 euro overboden, maar dat valt voor deze tijd heel erg mee. Mijn ouders vinden het raar als ik dat zeg, maar dat is echt een andere generatie. Het is niet ons droomhuis, dus over een paar jaar gaan we waarschijnlijk wel weer op zoek naar iets anders. Maar eerst even wonen, dan zien we wel verder.’

Emy Voermans en Joris van der Steen bezichtigen een woning in Den Bosch. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Joris van der Steen (39), werkt in de logistiek en Emy Voermans (38), HR-coördinator

Budget: 400.000

Zoeken sinds een jaar

Joris: ‘Ik kom uit de tijd dat je twee weken kon kijken naar een huis en nog drie keer kon terugkomen. Dat is echt niet meer zo. Ik heb nu een koophuis in Tilburg, Emy woont in een huurhuis in Den Bosch. We kijken in Tilburg, Den Bosch en wat er tussenin ligt – behalve de echt kleine dorpen. Inmiddels zijn we een jaar aan het zoeken, we latten al bijna vijf jaar met elkaar. Nu denken we er wel eens over in mijn appartement samen te gaan wonen, maar het is echt klein. Zeker met al dat thuiswerken. We proberen niet mee te gaan in die polonaise van het overbieden, ik trap wel wat meer op de rem dan Emy. Een ton overbieden zouden we financieel gezien misschien wel kunnen, maar dat gaat echt tegen mijn principes in. Op Funda moet je als je iets ziet meteen bellen voor een bezichtiging, en als jij op dag zes komt kan het op dag vijf al verkocht zijn. Het is soms verleidelijk om te denken ‘we gooien er alles tegenaan’, en dat je dan eindelijk je huis hebt, maar als over tien jaar de rente vrijkomt moet je het ook nog kunnen bekostigen.’

Sirin al Moubarak en Jur van Rossum bezichtigen een woning in Den Bosch. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Sirin al Moubarak (27), advocaat en Jur van Rossum (26), accountmanager in de sales

Budget: 430.000

Zoeken sinds anderhalf jaar

Sirin: ‘We huren nu sinds twee jaar een huis in Den Bosch. Dat bevalt heel goed: dicht bij het centrum, met drie slaapkamers en een tuin. Maar met een huur van 1.275 euro exclusief willen we toch wel graag kopen. Jur werkt in Beuningen, bij Nijmegen, ik werk in Breda. Den Bosch is in het midden. Het liefst blijven we in de buurt van het centrum wonen, maar we kijken nu ook wel eens in Vught of Rosmalen. We hebben denk ik al wel 30 tot 40 huizen gezien, en tien of twaalf keer geboden. We kunnen het ons veroorloven om kieskeurig te zijn, maar merken dat we dat wel steeds meer loslaten. De laatste vijf maanden kijk ik echt elke ochtend meteen op Funda, en dan in de middag vaak ook nog een keer, en op Instagram. Dat is behoorlijk intensief. Als het online komt kun je niet nadenken, je moet meteen bellen. We hebben wel eens met 46.000 euro overboden, maar toen zat er iemand toch nog net boven. Ik heb het idee dat het elke maand gekker wordt met de overbiedingen. Maar we zitten nog goed, ik probeer echt positief te blijven. Het komt wanneer het komt.’

Bart en Hilde, de volgende belangstellenden staan al voor de deur. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Bart (27), werkt bij een softwarebedrijf en Hilde (26), verpleegkundige

Budget: 430.000

Zoeken sinds zes maanden

Bart: ‘We zoeken een huis in Den Bosch dat voor het grootste gedeelte instapklaar is. We zijn allebei niet echt klussers, en als starters vinden we het moeilijk om in te schatten wat een verbouwing kost. Je moet heel snel reageren, hebt een halfuur om te bezichtigen en dan maar een paar dagen tijd om te beslissen. Met ons eigen spaargeld kunnen we wel wat overbieden, maar lang niet genoeg. Een keertje bood iemand 86.000 euro boven de vraagprijs. Onze ouders kunnen wel bijspringen, maar je wil niet het geld van je ouders gebruiken om te overbieden. Dat ben je kwijt.’

Hilde: ‘Eigenlijk zoeken we de klassieke starterswoning: iets boven de 100 vierkante meter, drie slaapkamers, een tuintje. Iets waar we langere tijd kunnen blijven wonen, ook als we op een gegeven moment een kind mogen krijgen. Ik werk in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en we wonen nu samen in Nijmegen, heel fijn hoor, maar na een nachtdienst nog drie kwartier in de auto zitten is soms zwaar. Buiten Den Bosch zoeken we niet echt, maar ik weet van vriendinnen in Heeswijk Dinther dat het daar ook lastig is – er is weinig te koop en er wordt veel overboden.’