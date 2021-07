Een gelukkige wietplant groeit beter, is weerbaarder, en kan met minder pesticiden toe

Hoe gedijt de cannabisplant het beste, is de opdracht van CannNext. Rechts directeur Eric Uleman. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Het is zo belangrijk om te weten hoe een plant zich voelt’, zegt Cann-Next-directeur Eric Uleman (56) tussen vier rijen cannabisplanten in een hermetisch afgesloten container vol paars licht, terwijl hij voorzichtig met zijn vingertop over een groen blaadje onder de bloem wrijft. ‘Dat klinkt een beetje als Suske en Wiske, maar hightech is de toekomst van de duurzame plantenteelt. Wij monitoren hier 40 datasets, zoals licht, vocht, temperatuur, voeding en luchtstroom, om vast te stellen of een plant zich gelukkig of niet gelukkig voelt.’

CannNext heeft voor onderzoeksdoeleinden een ontheffing van de Opiumwet gekregen om op een geheime plek op het platteland in Limburg (medicinale) cannabis te kweken. Bezoekers moeten vooraf een formulier ondertekenen dat ze de locatie niet zullen verklappen. Die geheimhouding is niet alleen bedoeld om onrust in de omgeving te voorkomen, maar ook om drugs­­criminelen niet te verleiden tot mogelijke ripdeals.

Aan sommige blaadjes van cannabisplanten zijn sensoren bevestigd. Vanuit een witte softwarebox (kosten 45 duizend euro) wordt ook de fotosynthese, zeg maar de hartslag van de plant gemeten. Er wordt geëxperimenteerd met lichtstralen: fel en minder fel, rood of blauw. Hoe reageert de plant daarop?

Welke cannabisplanten groeien onder welke omstandigheden zo gelijkmatig mogelijk? Uniformiteit is belangrijk bij medicinale cannabis. Want het is geen drug, maar medicijn dat kan helpen bij allerlei pijnklachten, van kanker tot ALS. En net als elke paracetamolpil dezelfde bestanddelen en sterkte moet hebben, geldt dat ook voor medicinale wietolie.

CannNext, met hoofdkantoor in Amstelveen en daterend uit 2018, experimenteert met verschillende cannabissoorten. Ze staan in twee containers van elk tien bij drie meter in een zwaar beveiligde bedrijfsloods. Twee andere containers zijn bestemd voor de moederplanten en de cannabiszaden.

Het onderzoeksbedrijf heeft al zestien oogsten gehad op de teeltlocatie in Limburg. Een wietplant heeft van stek tot oogst tussen de 7 en 12 weken nodig. Na elke oogst wordt alles vernietigd, conform de voorwaarden van het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC), onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid.

In Nederland is momenteel maar één bedrijf dat in opdracht van de overheid medicinale wiet kweekt voor de markt, Bedrocan in Veendam, met een flinke nevenvestiging in Emmeloord. Om aan dat monopolie (sinds 2003) een eind te maken loopt nu een moeizame aanbesteding voor twee producenten. Daarvoor zijn nog een handvol bedrijven in de race, waaronder Bedrocan.

‘Wij hebben uiteraard ook meegedaan aan de aanbesteding, maar zijn helaas in de eerste fase afgevallen’, bevestigt Uleman. Volgens hem heeft dat vooral te maken met tijdelijke financi­ele problemen bij een Canadese partner als gevolg van de coronacrisis. Daarom zou de overheid de inschrijving van CannNext niet solide genoeg vinden – volledig onterecht, aldus Uleman.

Toch laat hij zich niet uit het veld slaan. Hij heeft de afgelopen jaren onderzoeksprojecten uitgevoerd voor onder meer lampenproducent Signify (voorheen Philips). Die levert lampen aan cannabistelers in de VS en Canada en andere landen waar de teelt al (grotendeels) gelegaliseerd is. Of voor Grodan, dat substraat produceert ofwel de ondergrond voor de teelt van cannabis. ‘Zulke bedrijven verkopen hun producten het liefst met een teeltplan: hoe gedijen de planten het beste - bij welk licht of met welke voeding?’, aldus Uleman. ‘Wij leveren de fitbit van de planten. Want gelukkige planten groeien het beste en meest gelijkmatig, zijn weerbaarder en hebben minder pesticiden nodig.’

‘De ontwikkelingen op de wereldwijde cannabismarkt gaan heel snel’, constateert hij. ‘De legalisering van medicinale en recreatieve wiet in veel staten van de VS is onomkeerbaar. Ook in Canada en Uruguay is cannabis legaal, zelfs in sommige Aziatische landen wordt nu medicinale cannabis gelegaliseerd. De Nederlandse tuinbouwsector profiteert al volop van die ontwikkeling door de export van kennis en producten, waaronder kassen en technologie.’

Ooit liep Nederland voorop met het gedogen van de wietverkoop in coffeeshops. ‘Maar nu dreigt ons land hopeloos achterop te raken door rommelige besluitvorming, zowel bij het wietexperiment voor de productie van recreatieve wiet als de aanbesteding voor medicinale cannabis’, aldus Uleman. ‘Zo laat de overheid toe dat er jaarlijks miljarden euro’s door drugscriminelen worden verdiend. Vergelijk dat eens met Californië, waar tweede generatie Nederlandse telers nu overstappen van tomaten naar cannabis. Hartstikke logisch natuurlijk, want een kilo tomaten levert 50 cent op, een kilo legale cannabis 10 duizend euro.’

Uleman struint in witte beschermende kleding met zichtbare trots langs de cannabisplanten, de schoenen omhuld met blauwe plastic hoesjes. Buiten de container volgt medewerker Lucas op zijn laptop alle groeikarakteristieken. Hij regelt verlichting of luchtvochtigheid, al naar gelang de actuele behoefte van de planten. ‘Dit doen we nu voor verschillende soorten van de cannabis sativa of indica, maar kunnen we natuurlijk ook voor komkommerplanten of andere tuinbouwproducten doen, onder de nieuwe bedrijfsnaam GroenHouse’, zegt Uleman. ‘Onze software analyseert grote hoeveelheden teeltdata, leert patronen herkennen en doet voorstellen om de teelt te verbeteren. Die softwarepakketten willen we aan allerhande tuinbouwers gaan leveren. Zo hebben we ons gaandeweg van onderzoeks- en teeltbedrijf ontwikkeld tot ict-bedrijf voor de tuinbouw.’ tuinbouw.’