Een fonds, als list voor de hoge energieprijzen

De hoge energieprijzen hollen de koopkracht uit. Dat is het nadeel. De hoge energieprijzen versnellen tegelijkertijd de energietransitie. Dat is het voordeel. Elk nadeel, zei de voetballende filosoof Johan Cruijff al, heeft zijn eigen voordeel. De vraag is: kunnen we een manier bedenken om het gewicht van het nadeel te verlagen zonder het voordeel geweld aan te doen? Laten we het proberen.

Eerst analyseren. Effectief klimaatbeleid? Economen zeggen al sinds mensenheugenis dat dat staat of valt met hogere prijzen voor fossiele energie. Bij hogere prijzen passen consumenten en bedrijven hun gedrag aan, gaan ze investeren in energiebesparing, en gaan ze op zoek naar alternatieven. De markt z’n werk laten doen.

We zien het dezer dagen met eigen ogen gebeuren. Consumenten worden geconfronteerd met hogere prijzen aan de pomp, en, vaak met enige vertraging, met hogere prijzen van de energierekening. Met nog iets meer vertraging stijgen de prijzen van producten waarin veel energie verstopt zit. Omdat ze van ver weg worden ingevlogen. Omdat er staal in zit. Of omdat de productie ervan om een andere reden energie-intensief is. Alles met fossiele energie erin wordt relatief duurder; de rest relatief goedkoper.

Energie besparen loont; alternatieve producten gebruiken loont; alternatieve productiewijzen lonen; investeringen, onbetaalbaar bij lage energieprijzen, lonen. De hoge energieprijzen zijn, kortom, een klimaatbeleidfeest.

Maar die prijsstijgingen vreten aan de koopkracht van huishoudens. En de prijsstijgingen zijn niet van eigen makelij (via een CO2-belasting in welke vorm dan ook), maar het gevolg van prijsstijgingen op de wereldmarkt. Het geld blijft dus niet in Nederland of Europa, waar het gebruikt kan worden voor koopkrachtcompensatie, maar vloeit naar buitenlandse energieproducenten, waaronder Rusland. Wij energie-importeurs worden simpelweg armer. Dit betekent dat als we de koopkracht van arme huishoudens willen ondersteunen, de relatief rijke huishoudens extra koopkracht moeten inleveren. Ik heb daar geen problemen mee, maar politiek is het lastig.

Dat is de situatie. Kunnen we een list verzinnen? Misschien.

Mijn gedachte is dat het voor het klimaatbeleid niet alleen belangrijk is dat prijzen hoog zijn, maar ook dat ze, op een voorspelbare manier, hoog blijven of zelfs hoger worden. Met voorspelbare hoge prijzen in de toekomst wordt nu investeren voorspelbaar rendabel. In energiebesparing thuis. In een elektrische auto. In een nieuwe fabriek. De factor tijd speelt dus een rol. En dat biedt mogelijkheden. Als tijd een rol speelt, kun je ook met geld schuiven in de tijd.

Bijvoorbeeld zo. Laat de (Europese) overheid een fonds oprichten, het Koopkrachtvergroeningsfonds. Het doel van het fonds is het spreiden over de tijd van de prijsstijging van fossiele energie. Laat het fonds de energieprijzen nu subsidiëren. Dit leidt tot koopkrachtondersteuning. Het fonds schrijft rode cijfers. Als de energieprijzen weer dalen bouwt het fonds de subsidie af naar nul, en gaat er vervolgens juist een heffing op leggen. Dit gaat vanaf dat moment juist ten koste van de koopkracht. Het fonds schrijft zwarte cijfers. Met de hoogte van de subsidie en de heffing stuurt het fonds de energieprijs, om die voorspelbaar en geleidelijk te laten stijgen.

Als dit werkt, beperken we het koopkrachtverlies nu (maar wel ten koste van koopkrachtverlies in de toekomst, want gratis bier bestaat niet). En tegelijkertijd bewijzen we het klimaatbeleid een dienst door ons te verzekeren van hoge fossiele energieprijzen in de toekomst, wat investeringen van zowel huishoudens als producenten rendabel maakt.

Het is theorie, hè. Of het praktisch uitvoerbaar is, is een tweede.

Frank Kalshoven is oprichter van De Argumentenfabriek. Reageren? Email: frank@argumentenfabriek.nl.