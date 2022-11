Een duurzame Green Friday in plaats van koopjesfestijn Black Friday, slaat dat aan?

Tassen vol kleding en vechten om een afgeprijsde televisie: Black Friday werd het afgelopen decennium in Nederland omarmd. Maar nu het aanjagen van (over)consumptie schuurt met duurzaamheidsdoelen kiezen sommige winkelketens voor een tegengeluid. Mooi initiatief of slechts voor de bühne?

Green Friday, Bring Back Friday of For Future Friday. Bij winkelketens als Dille & Kamille, Ikea en Bever is vrijdag 25 november allesbehalve een koopjesfestijn. In plaats van bakken vol afgeprijsde spullen, treffen klanten volgende week dichte deuren aan, een inruilpunt voor oude meubels of gratis schoenreparatie.

De initiatieven willen een tegengeluid zijn voor Black Friday, het winkelfestijn rond Thanksgiving in de Verenigde Staten dat een jaar of zeven geleden is overgewaaid naar Nederland. Hoewel Amerikaanse taferelen – waarbij hordes consumenten vechten om de laatste goedkope spelcomputers – hier grotendeels achterwege bleven, brengt de kortingsparade elk jaar vele extra winkelaars op de been. Alleen al in de fysieke winkels werd vorig jaar een pin-omzet behaald van 529 miljoen euro, 20 procent meer dan op een reguliere vrijdag.

Allesbehalve logisch

Genoeg reden voor ondernemers om ook dit jaar weer volop met kortingen te strooien. Met de hoge inflatie en de teruglopende koopkracht kunnen zij na de coronacrisis de extra inkomsten goed gebruiken. Toch is Black Friday velen een doorn in het oog. Terwijl duizenden kilometers verderop wereldleiders zich met wisselend succes buigen over het oplossen van het klimaatprobleem, is het aanmoedigen van nog meer spullen kopen immers allesbehalve logisch.

Dat is precies waarom we Green Friday vier jaar geleden hebben bedacht, vertelt Hans Geels, directeur van winkelketen Dille & Kamille. Samen met de stichting Trees for All besloot het bedrijf bomen te planten om de koopgekte op Black Friday te compenseren. Andere bedrijven konden zich daarbij aansluiten. Dat klinkt sympathiek, maar als bedrijven desondanks doorgaan met de verkoop van goederen voor dumpprijzen, hoe geloofwaardig zijn die groene intenties dan?

Daarom besloot Trees for All dit jaar de eisen voor deelname aan Green Friday aan te scherpen: deelnemers mogen op 25 november helemaal geen korting meer geven. Met als gevolg dat er tot nu toe ruim honderd aanmeldingen minder zijn. Joly Bogers van Trees for All wijt het aan de barre economische omstandigheden waarin veel bedrijven nu zitten. ‘In tijden van inflatie en een energiecrisis is het voor hen moeilijker om Black Friday te negeren.’

‘Greenwashing?’

Toch zijn er ook bedrijven die nog wel een duurzame draai aan Black Friday proberen te geven. Zo kunnen consumenten vanaf Black Friday bij sportwinkel Decathlon hun oude producten inruilen, gaan kinderwinkels in Zuid-Holland speelgoed inzamelen voor gezinnen die het minder breed hebben en sluit Dille & Kamille 25 november alle filialen. ‘We willen klanten aan het denken zetten, ook als het onszelf financieel pijn doet’, zegt Geels.

Mooie initiatieven, vindt Pablo Druijts. Als oprichter van de website Black Friday Nederland verdient hij dan misschien zijn boterham met de kortingsacties rond Black Friday, ‘maar ik ben geen voorstander van het kopen van dingen die je eigenlijk niet nodig hebt’. Hij hoopt dat consumenten de kortingsperiode vooral gebruiken voor essentiële aankopen, ‘zoals een nieuw telefoonabonnement’. Dat bedrijven zich steeds vaker afkeren van Black Friday, merkt Druijts sinds vorig jaar aan het aanbod op zijn website. ‘Al zijn het vooral bedrijven die al bezig waren met een duurzaam imago die nu afhaken.’

Mede daardoor zet Druijts zijn vraagtekens bij de ‘groene’ acties. ‘Is het echt te doen om duurzaamheid of is het greenwashing?’ Dat wantrouwen leeft ook bij Extinction Rebellion. ‘Bedrijven komen nu met dit initiatief, omdat mensen duurzaamheid steeds belangrijker vinden. Maar bedrijven als Decathlon verkopen ook nog tassen van 5 euro’, zegt Robin Bruisje. Toch ziet Bruisje de actie wel als een stap in de goede richting. ‘Zo’n bedrijf kan zich immers niet in één dag opheffen.’

Meer/minder consumeren

Hoewel er inderdaad genoeg bedrijven zijn die hun groene imago proberen op te poetsen met marketingacties, geeft hoogleraar financieel management Gerard Mertens het Green Friday-initiatief het voordeel van de twijfel. ‘Als bedrijven geld in duurzaamheid investeren dat ze anders hadden gebruikt om nog meer omzet te draaien, dan moeten we dat toejuichen.’

Maar welke kleur bedrijven volgende week vrijdag ook geven, de koopgekte rond de feestdagen lijkt er vooralsnog niet erg onder te lijden. Uit onderzoek van Motivaction onder ruim duizend consumenten blijkt ruim een kwart op 25 november op koopjesjacht te gaan, iets meer dan vorig jaar. Boven aan het wensenlijstje staan de producten van Bol.com, Amazon en de Mediamarkt, drie bedrijven die het begrip ‘Friday’ flink oprekken met hun wekenlange kortingsacties.

Ook Pablo Druijts ziet de afgelopen weken tot zijn eigen verbazing het aantal bezoekers op zijn Black Friday-website alweer oplopen. ‘Toen ik de site in 2015 begon, was er al kritiek op Black Friday. Maar het gat tussen hetgeen consumenten zeggen en wat ze doen, bestaat nog altijd.’

En zo zijn consumenten en bedrijven als de kip en het ei. ‘Zolang wij blijven kopen, blijven bedrijven prullen produceren en korting geven’, zegt Mertens. Daar is Bruisje het roerend mee eens. ‘Je kunt er ook voor kiezen om tijdens de feestdagen iets weg te geven wat je al in huis hebt. Want zeg nou zelf: we hebben toch allemaal spullen zat.’