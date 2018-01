Een dagje in de best verkochte auto in de VS is als een bezoek aan Jurrasic Park

In Amerika verkoopt dit dus beter dan een Honda Civic of een Volkswagen Golf. Ter vergelijking: de best verkochte auto's in Nederland waren het afgelopen jaar de Renault Clio en de Volkswagen Up, poppenhuiswagentjes waarvan er dertig in de laadbak van deze F-serie passen. En dan hou je nog plek over voor je Ruger AR-556 en het hert dat je daar zojuist mee geschoten hebt.