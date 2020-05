Een coronatoeslag bij de kapper of een biertje van een tientje: wordt alles straks duurder?

De parkeerplaatsen van de Efteling, nu nog leeg, zullen zo snel mogelijk weer wat gevulder raken. Beeld David Galjaard

De horeca: ‘Een biertje voor tien euro, daar zit niemand op te wachten’

Een zomer zonder terras, die ramp is gelukkig afgewend. Vanaf 1 juni mogen de terrassen weer open, zolang ze anderhalve meter afstand kunnen garanderen. In restaurants en cafés mogen tot 1 juli maximaal dertig mensen aanwezig zijn. ‘Er is nog een hele hoop onduidelijk, dertig mensen in een zaak waar er vierhonderd in kunnen is onzin’, zegt horecamagnaat Laurens Meyer, goed voor zo’n vijftig zaken in het land. ‘Ik verwacht dat de overheid nog met meer compensatie komt, of dat de maatregelen nog verder versoepeld worden.’ En anders? ‘Het is natuurlijk niet de bedoeling, maar anders moeten we de kosten wel op de klant verhalen.’

Volgens Riad Ferhat is het essentieel dat de overheid met nieuwe steunmaatregelen komt. Hij is mede-eigenaar van zo’n twintig horecazaken in Amsterdam. Hij roept ook die gemeente op om de horeca tegemoet te komen. ‘Ik hoop dat we zowel qua terrasruimte als openingstijden een versoepeling van de vergunning krijgen. Anders kunnen we maar zo’n dertig procent van onze stoelen vullen en dan houd je rekening met mooi weer. Wat doe je als het een hele week regent?’ Prijsverhogingen sluit hij niet uit. ‘Met dertig procent bezetting, zou je voor een biertje meer dan tien euro moeten rekenen. Maar daar zit natuurlijk niemand op te wachten.’

De kapper: ‘Drie euro erbij, dat is schappelijk’

Vanaf maandag kunnen ongewenste matjes en uitgroei weer onder handen worden genomen. Sommige salons rekenen wel een hogere prijs. Bianca van der Linden van Knipsalon Bianca hield een poll onder 57 salons met de vraag of de prijzen zouden worden verhoogd. Vijftien salons antwoordden bevestigend. Sharon de Wild van kapsalon Shairs uit Hoofddorp is een van hen. ‘Normaal gesproken knippen we een klant per halfuur, dat wordt nu een klant per uur. We nemen de tijd om de salon te desinfecteren en gaan terug van drie kappers in de salon naar twee.’ Toch worden de knipbeurten en verfbehandelingen niet twee keer zo duur. ‘We verhogen de prijzen met drie euro per behandeling. Dat lijkt ons schappelijk.’

Tina Vu, van Tina’s Exclusive in Rotterdam zal haar prijzen niet verhogen, hoewel ze in de nieuwe situatie nog maar acht mensen per dag kan helpen in plaats van tien. ‘Mijn salon zit in de wijk Charlois (Rotterdam-Zuid). Daar wonen over het algemeen mensen met een smalle beurs. Ik kan het voor mijn klanten niet maken om mijn prijzen te verhogen.’

Andere contactberoepen: Per klant een mondkapje, dat kost wat extra

Je zou het bijna vergeten in het kappersgeweld, maar ook de andere contactberoepen kunnen vanaf maandag weer worden uitgevoerd. Bianca Schaap, eigenaar van schoonheidssalon Elle & Moi, staat te popelen om weer te beginnen. ‘De telefoon staat roodgloeiend en de reserveringen stromen binnen. We gaan een kerstmaand tegemoet.’ Klanten blijven bij Schaap dezelfde prijs betalen. ‘We vinden het fijn dat we onze klant weer kunnen verwelkomen en zullen de investeringen die we moeten doen niet doorberekenen.’

Corpocare, een schoonheidssalon en laserkliniek in Huizen, is wel genoodzaakt een coronatoeslag van vijf europer afspraak te rekenen. Behalve dat besloten is bij iedere afspraak een nieuw mondkapje om te doen, zit dat hem vooral in de tijd. ‘Wij plannen voor iedere behandeling een extra buffer van 15 minuten in’, zegt medewerker Isabel van der Rijst. ‘Zo hebben we langer de tijd om alles te desinfecteren en raakt de wachtkamer niet vol.’

Dagjes uit: ‘Bezoekers zijn welkom, al maken we geen winst’

Hoewel sommige pretparken en dierentuinen nog goed moeten kijken hoe ze straks opengaan, lijkt het dagje uit niet duurder te worden. ‘Wij zullen dezelfde toegangsprijzen hanteren’, zegt een woordvoerder van Walibi. Ook bij concurrent de Efteling heeft een prijsverhoging niet de voorkeur. ‘Wij willen ons park toegankelijk houden voor iedereen.’

Vanaf 1 juni gaan de bioscopen ook weer open. Bioscoopketen Pathé laat ­weten dezelfde prijzen te hanteren als voor de lockdown. ‘Met de capaciteit van maximaal dertig bezoekers zal dat voor ons verlieslatend zijn, maar het is beter om nu het verlies te beperken dan om helemaal niets te doen’, laat een woordvoerder weten.

Datzelfde geldt voor Wildlands Ad­venture Zoo, voorheen ­bekend als Dierenpark Emmen. ‘Het park ligt er nu zo mooi bij, dat wil je de mensen ­laten zien’, zegt een woordvoerder. Het dierenpark gaat om 25 mei weer open en zal maximaal vijfduizend mensen per dag toelaten, de helft van de normale bezoekersaantallen. ‘We zullen geen winst maken, maar we willen bezoekers graag tegemoet­komen.’