Een abonnement om een Mercedes sneller te laten optrekken, moeten we daaraan beginnen?

De Mercedes-Benz EQ-auto. Amerikaanse bezitters van de auto kunnen zich voor zo’n 1.150 euro per jaar op extra pk’s abboneren Beeld EPA

Uw verslaggever herinnert zich de bloedhete (geen airconditioning) witte (goedkoopste kleur) Renault 19 waarin hij als kind in de zomervakantie naar het zuiden van Frankrijk reed. Voortdurend ingehaald door andere auto’s, bij hellingen op de vluchtstrook tussen de vrachtwagens. De Renault had een slappe motor, wat maar goed was, want de remmen waren beroerd. De ruiten opendraaien gebeurde met de hand, en de radio voorin (geen cd-speler) was achterin niet te horen (geen luidsprekers).

Zelf heb ik nooit met die Spartaanse bolide mogen rijden. De Renault 19 sneuvelde voortijdig in een ongeluk dat getuigde van zijn gebrekkige remkwaliteiten. Een verstrooide bestuurder vergat voorrang te geven en stak stomweg de kruising over. Mijn broer trapte meteen op de rem en had nog ruim de tijd om te zuchten ‘ja, zeg, dat halen we niet’, voor de Renault 19 zich in het motorblok van de Golf boorde.

Een witte Renault 19. Beeld RV

Niemand hoeft mij dus te overtuigen van het belang van upgrades, voor zowel veiligheid als comfort. Behalve als die upgrades tegen die doelstellingen ingaan. Zoals de opmerkelijke stap van Mercedes-Benz. Voor een luttele 1.200 dollar (1.150 euro) per jaar kunnen Amerikaanse bestuurders van de Mercedes-EQ het volledige potentieel van hun auto benutten. De software van deze elektrisch aangedreven sedan (aankoopprijs vanaf 117 duizend euro) beperkt anders namelijk de motorkracht.

Via het acceleration increase-abonnement krijgt de motor 20 tot 24 procent ­extra pk’s, waardoor de wagen aanzienlijk sneller kan optrekken. Dat scheelt ongeveer een seconde bij het scheuren van 0 naar 100 kilometer per uur. Het is niet duidelijk of en wanneer Mercedes deze optie gaat lanceren in Europa.

In Van Kapitaal Belang duikt verslaggever Daan Ballegeer in boeiende en opmerkelijke economische gebeurtenissen.

Het gaat hierbij dus niet om een upgrade die de auto fysiek verandert, zoals bij de vervanging van de achterbumper door een exemplaar met parkeersensoren. Het is een simpele softwareaanpassing. De auto kán het al, maar mág het zonder bijbetaling niet. Toch wat zuur voor bestuurders die de volle mep hebben betaald voor de hardware.

Warme billen kosten extra

Mercedes-Benz is niet de eerste die dit trucje toepast. Tesla-chauffeurs kunnen bijvoorbeeld een abonnement nemen op de Full Self-Driving Capability (een ironisch genoeg een ‘semi-autonome rij-assistent’ die 191 euro per maand kost), ook een software-update. Een wezenlijk verschil is wel dat de ontwikkeling van die dienst Tesla geld kost, wat niet opgaat voor de motorbegrenzing van Mercedes.

Het verkopen van abonnementen voor dingen die de auto eigenlijk gewoon al kan, is omstreden. Zo haalde BMW zich eerder dit jaar de woede op de hals door aan te kondigen dat in sommige landen de stoelverwarming enkel beschikbaar zou zijn tegen 17 euro per maand. Knullige communicatie, waardoor BMW wekenlang brandjes moest blussen.

De autofabrikant verduidelijkte dat het enkel ging om auto’s van klanten die geen warme billen wilden bij de aankoop (elke BMW rolt van de lopende band met de technologie voor stoelverwarming). Bovendien konden kopers van een tweedehands wagen konden zo die de optie alsnog activeren.

Het is een intrigerend idee om auto’s te pimpen naargelang de behoeftes. In landen met een korte, koude winter kan het voordeliger zijn om een paar maanden per jaar een abonnement te nemen op stoelverwarming, in plaats van die aan te schaffen. En het kan handig zijn dat de camera’s van de auto via een software-update kunnen werken als dashcam.

Voorrang op het kruispunt kopen

Wel zijn er economische bezwaren te bedenken bij dit soort abonnementsmodellen. Betalen mensen die een auto zonder stoelverwarming kopen niet mee aan de materiaal- en productiekosten van de technologie die er desondanks toch in zit, bijvoorbeeld? Daarnaast duiken ook ethische vraagstukken op.

Nu al zijn er auto’s die met camera’s de oogbewegingen van de bestuurder volgen en zo in de gaten houden of de die geen tekenen van vermoeidheid laat zien. Is het te verantwoorden als die extra verkeersveiligheid straks onder een abonnement valt? Misschien, als je gelooft in het zelfregelend vermogen van markten. In dat geval kunnen verzekeraars bijvoorbeeld korting gaan geven op de autoverzekering.

Toch is maatwerk de toekomst. We gaan naar een samenleving waarbij vervoer draait om de dienst, niet om het bezit. Binnen enkele decennia zal het mensen vreemd in de oren klinken dat er ooit auto’s waren die dienden om één persoon te vervoeren en het gros van de dag stil te staan. Het is ontzettend inefficiënt en legt beslag op onnodig veel materialen en grondstoffen.

In een systeem van huur- en deelauto’s (al dan niet zelfrijdend) lijkt het logischer dat de uitbaters van wagenparken (en waarom zouden dit niet de autofabrikanten zelf kunnen zijn?) met dit soort betaalmodellen gaan werken. Met prijsdifferentiatie naargelang de gebruikte diensten. Wil je van A naar B, dan kan dat in stilte of met reclame op de speakers (met korting op de prijs), of met een duurder infotainment-systeem dat je favoriete muziekvideo’s afspeelt op de ruiten die dienstdoen als scherm. Snellere ritten zijn mogelijk door de software van de auto automatisch te te laten onderhandelen met de computers van andere weggebruikers zodat zij voorrang verlenen. Tegen een prijs natuurlijk.

En voor die paar patsers die ook dan nog per se een seconde sneller willen optrekken, zal er vast wel een macho-optie zijn.