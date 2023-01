Econoom Barbara Baarsma vertrekt bij Rabobank na turbulente jaren

Barbara Baarsma Beeld Kiki Groot

In een memo aan haar collega’s schrijft Baarsma: ‘Omdat mijn leercurve na deze twee jaar afvlakt en minder steil wordt, is het voor mij tijd voor een nieuwe uitdaging.’ De Carbon Bank helpt boeren CO2 vast te leggen in de bodem en te verhandelen.

Baarsma was de afgelopen jaren onderwerp van een aantal controverses. In 2021 werd Baarsma een spreekbuis van Herstel.Nl, een clubje academici dat zich verzette tegen de coronamaatregelen en voorstelde kwetsbare ouderen te isoleren opdat de jongeren de economie draaiende konden houden.

Na haar overstap naar Carbon Bank, dat handelt in koolstofkredieten voor duurzame boeren, onthulde Follow the Money dat ze was betrokken bij de beruchte mondkapjesdeal van Sywert van Lienden. Later verklaarde ze ‘om de tuin te zijn geleid.’ Baarsma kreeg ook kritiek na haar pleidooi op BNR radio voor een persoonlijk CO2-budget.

In een eerder versie van dit artikel werd verwezen naar de controverses rond Baarsma als reden voor haar vertrek. De Rabobank bestrijdt dit. Volgens de bank is het voor Baarsma na in totaal zeven jaar bij dezelfde werkgever tijd voor iets nieuws.