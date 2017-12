Economische paradox van 2017: stijgende huizenprijzen zijn goed nieuws, maar lang niet voor iedereen

Economische paradox

Het is echt krankzinnig wat er gevraagd wordt voor huizen Bart Mijnster

Het vreemde is dat Mijnster weinig merkt van die extra welvaart. Integendeel. Hij zoekt inmiddels weer een nieuwe woning. 'Het moet een plek zijn waar we met de kinderen langere tijd kunnen blijven. Wat groter. Maar vooral iets minder een buurt met alle raamkozijnen in dezelfde kleurcode en iets meer het Pippi Langkous-gevoel.' Dat blijkt lastig. Ondanks alle overwaarde op hun woning voelen Mijnster en zijn gezin zich armer dan voorheen. Alle andere huizen zijn immers óók duurder geworden. 'Voor onze huidige woning betaalden we al flink meer dan de vraagprijs. Maar nu is het echt krankzinnig wat er gevraagd wordt voor huizen. En dan kijken wij echt niet alleen in de regio Amsterdam of Utrecht. We zoeken tot in Gelderland.'



Het is een van de economische paradoxen van 2017. Ook buiten de populaire grote steden stegen de huizenprijzen, met gemiddeld 8 procent. Uit cijfers van databedrijf Calcasa blijkt dat mensen die hun huis verkochten dit jaar in doorsnee 32 duizend euro winst maakten. Amsterdammers kregen zelfs 131 duizend euro meer dan ze betaalden voor hun woning. Dat is heel veel geld. En toch heerst er twijfel of stijgende huizenprijzen wel zulk goed nieuws zijn.