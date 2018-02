Economische groei in Europa opnieuw hoger dan verwacht - Groot-Brittannië blijft achter

Bezorgd

Groot-Brittannië is het economisch slechtst presterende land van de EU

Over Italië is de Commissie bezorgd: de groei (1,5 procent dit jaar, 1,2 procent in 2019) is lager dan gemiddeld. Italiaanse bedrijven zijn niet erg concurrerend en de banken kampen met te veel rommelkredieten en onvoldoende kapitaalbuffers.



Groot-Brittannië is het economisch slechtst presterende land van de EU. Omdat de uitkomst van de Brexit-onderhandelingen onzeker is, hanteert de Commissie in haar raming een 'technisch scenario' voor Londen, alsof er na de Brexit niets verandert in de handel met de EU. Zelfs met dit onrealistische uitgangspunt bedraagt de groei voor Groot-Brittannië dit jaar 1,4 procent en in 2019 nog maar 1,1 procent. Britse bedrijven trappen op de rem met hun investeringen omdat ze de gevolgen van de Brexit niet goed kunnen inschatten.