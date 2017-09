Economieblog - Zwitserse politie treft 500-eurobiljeten aan in meerdere wc's

Gelderland weert geiten

In Gelderland zijn geiten niet langer welkom. Dat is de uitkomst van een spoedvergadering van het provinciebestuur op woensdag. Binnen de Gelderse provinciegrenzen is het per direct verboden om een geitenhouderij te vestigen of een bestaande uit te breiden. Gelderland volgt hiermee het voorbeeld van Brabant. Die provincie besloot de geitenhouderij al eerder ‘op slot te zetten’.



Volgens het provinciebestuur is de Gelderse geitenhouderij de afgelopen drie jaar met 26 procent gegroeid. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat omwonenden van geitenhouderijen meer kans hebben op longontsteking. ‘Wij kiezen voor deze maatregel omdat de oorzaak voor het verhoogde risico voor omwonenden nog niet duidelijk is’, aldus de verantwoordelijke gedeputeerde Jan Jacob van Dijk. ‘Zit het in de mest, het transport, het voer, de stal? Dat gaat het Rijk nader onderzoeken.’



Het gaat om een grootschalig onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dat al meerdere jaren loopt. Daaruit blijkt dat omwonenden van niet alleen geitenboerderijen maar ook pluimveebedrijven vaker last hebben van longontsteking. De oorzaak is nog onduidelijk, maar het staat volgens het RIVM los van q-koorts.



Op basis van datzelfde onderzoek heeft de provincie Noord-Brabant vorige maand besloten dat er ook daar tot 2020 geen nieuwe geitenstallen meer bij komen. Er moet eerst meer onderzoek worden gedaan naar de oorzaken, vindt het provinciebestuur, waar het CDA voor het eerst in de geschiedenis niet vertegenwoordigd is. Juist die partij komt traditioneel gezien op voor boerenbelangen.



Gelderland is op zijn beurt weer bang dat door de stop in Noord-Brabant geitenondernemers één provincie naar het Noorden zullen opschuiven. En het aantal Gelderse geitenhouderijen was al een tijdje aan het groeien: de afgelopen drie jaar was er een toename van 26 procent. Landelijk was dat 16 procent. In de Gedeputeerde Staten van Gelderland is het CDA overigens wel vertegenwoordigd.