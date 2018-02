Economieblog - Zelfverklaarde 'eerste Nederlandse bitcoinfabriek voor particulieren' is failliet

Olieprijs boven 70 dollar

De olieprijs is weer boven de 70 dollar (58,14 euro) per vat. Voor een vat Brent-olie van 159liter werd donderdag op de Londense oliemarkt 70,05 dollar betaald. Dat is de hoogste prijs sinds december 2014.



Politieke onrust in Iran en Venezuela en de extreme koude in de VS zijn de oorzaken. Sinds Rusland en de Opec een akkoord hebben bereikt over een verlenging van de productiebeperking is de prijs van olie al sterk gestegen. Door de zwakke dollar is het effect aan de pomp nog beperkt.



De kans bestaat dat de duurdere olie een spaak steekt in het economisch herstel van landen die zelf geen olie of gas hebben. De hogere prijzen voor energie zullen daar leiden tot een stijgende inflatie. De prijsstijging van de olie gaat al gepaard met oplopende rendementen op de markt voor staatsobligaties. Het rendement op Amerikaanse obligaties met een looptijd van tien jaar naderde deze week zelfs de 2,6 procent. In september vorig jaar was dat nog 2,1 procent.



Obligatiegoeroe Bill Gross, de voormalige baas van Pimco, adviseerde beleggers deze week wegens de oplopende rente uit de huidige obligaties met een lage rente te stappen. Ook in de eurozone lopen de rendementen op obligaties op. Gross denkt aan een ommekeer op de financiële markten en verwacht dat vastrentende waarden komende tijd aantrekkelijker worden en de aandelenkoersen daardoor zullen gaan dalen.