Economieblog - Spelshowstuntelaar wil Miljoenenjacht overdoen

Crisis Qatar treft productie helium hard

Wie de komende tijd zijn feest wil opleuken met heliumballonnen, is mogelijk meer kwijt dan normaal. De diplomatieke crisis in Qatar heeft de wereldwijde productie van het gas flink geraakt. Buurland Saudi-Arabië sloot in juni de belangrijkste transportlijn. Als gevolg dreigen de prijzen te stijgen.



Qatar produceerde vorig jaar een kwart van al het helium dat de wereld gebruikt. Het extreem lichte gas wordt niet alleen gebruikt voor opstijgende ballonnen of een piepstem. Doordat het ook extreem koud kan worden zonder te bevriezen is het gas geliefd in allerlei beroepsgroepen. Het zit bijvoorbeeld in raketbrandstof, harddrives van computers en duikflessen. Ook allerlei wetenschappelijke instrumenten hebben het gas nodig.



Begin juni stopte het emiraat met produceren. Door de blokkade van Saudi-Arabië wist Qatar simpelweg niet hoe ze de helium de wereld over konden krijgen. 'De heliumsector is waarschijnlijk de beroepsgroep die het meest wordt geraakt door de blokkade. Helium is de enige handelswaar waarvan Qatar een groot deel van de wereldwijde toevoer in handen heeft', zei Phil Kornbluth, consultant uit de heliumindustrie, vrijdag tegen het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic.



Op 2 juli begon Qatar langzaamaan weer met produceren. Het duurt waarschijnlijk nog weken voordat de productie weer op peil is. Middels een dure route via een haven in Oman kan het gas toch weer naar wetenschappelijke instituten en feestwinkels over de hele wereld worden verscheept. (Gidi Pols)