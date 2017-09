Economieblog - 'Nederlandse economie meest concurrerende van EU, vierde van wereld'

Zwitserse toiletten vol cash

Het begrip 'ondergronds bankieren' heeft in Zwitserland een nogal onsmakelijke gedaante gekregen. Tot vier keer toe vond de politie in Genève in de voorbije maanden bundels 500-eurobiljetten in diverse wc’s. Drie keer in een buurtrestaurant, en een keer in het toilet van een bankfiliaal, zo bevestigt het Zwitserse Openbaar Ministerie na berichtgeving in de plaatselijke krant Tribune de Genève.



De vermogende toitletbezoeker die plotseling van tienduizenden euro’s cash af moest, is nog niet gevonden. De politie zoekt naar een stel Spaanse vrouwen die enkele jaren geleden een forse hoeveelheid cash bij een Zwitserse bank stalden, en wier advocaat zonder morren de kosten van de vier ontmantelde toiletten vergoedde.



Een restaurantbezoeker die een van de rijkelijk gevulde toiletten aantrof en de resten van het fortuin naar de politie bracht, mag het geld houden als onderzoek niet uitwijst dat het uit criminele bron afkomstig is. Als deze man een beetje handig is, kan hij het geld vernieuwen: de centrale bank van Frankrijk, bijvoorbeeld, is verplicht nieuwe biljetten te verstrekken in ruil voor oude. Ook als die in stukjes geknipt en met uitwerpselen besmeurd zijn.

Remco Andersen