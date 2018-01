Economieblog - Lobbygroep opent aanval op Uber en Lyft, waarschuwt klanten voor seksueel wangedrag chauffeurs

Limburgse wijn is als champagne: BOB

De kogel - of liever gezegd: de kurk - is door de kerk. Wijnen uit Nederlands en Belgisch Limburg hebben voortaan een beschermde status. Dat houdt in dat Franse of Nieuw-Zeelandse wijnboeren de aanduidingen 'van het Mergelland' en 'uit de Maasvallei' niet op hun flessen mogen zetten. Dat predicaat is voortaan gereserveerd voor wijnen die ook daadwerkelijk in Limburg zijn geproduceerd.



Het is voor het eerst dat de Europese Unie Nederlandse wijn opneemt in de lijst met producten met zogeheten beschermde oorsprongsbenaming (BOB). Andere Nederlandse streekproducten die zo'n bijzondere status hebben gekregen zijn onder meer Kanterkaas, de aardappel Opperdoezer Ronde en Brabantse Wal Asperges.



Europarlementariër Esther de Lange (CDA) pleit al jaren voor deze erkenning en is 'blij en trots dat het nu zover is'. Het is volgens haar niet alleen een erkenning van het Limburgse culturele en gastronomische erfgoed, maar ook een bescherming tegen concurrentie uit de rest van de wereld. Of die concurrentie dreigde, is de vraag: niemand die tijdens de procedure bezwaar aantekende tegen de toekenning van de BOB voor de Limburgse wijnen. Dat kon tot 7 november.



'Het is een kwestie van reputatie- en productbescherming: in de wijnwereld is een oorsprongsbenaming heel belangrijk,' zei Harry Vorselen, eigenaar van wijngoed Thorn in de Maasvallei eind oktober tegen de Volkskrant. 'Het certificaat stelt ook strenge eisen aan het productieproces, bijvoorbeeld de opbrengst per wijnstok: hoe minder wijn je van een stok haalt, hoe beter de kwaliteit. Dus het is een kwaliteitslabel, net als het label 'champagne'.' (Peter van Ammelrooy)