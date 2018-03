Economieblog - Italiaan die 9 jaar geleden een aubergine stal - en daarvoor flink werd gestraft - is alsnog vrijgesproken

Het in Nederland gebouwde superjacht Equanimity (‘De onverstoorbare’) is in Indonesië aan de ketting gelegd. Het pleziervaartuig met een lengte van bijna honderd meter zou zijn betaald met gestolen miljoenen van het Maleisische staatsinvesteringsfonds 1MDB. Een club rond de Maleisische premier Najib Razak heeft volgens de Amerikaanse justitie 2,8 miljard euro uit het staatsfonds ontvreemd.



Jachtconstructeur Oceanco in Alblasserdam is de bouwer van het schip. De Equanimity loopt in 2013 van stapel en wint een jaar later de titel ‘Beste nieuwe jacht’ van de Monaco Yacht Show. Aan boord is plaats voor 26 gasten en 33 bemanningsleden. Die hebben onder andere de beschikking over een zwembad en bioscoop.



Met het verdwenen geld van het Nationaal Fonds voor Maleisische Ontwikkeling (1MDB) zou onder meer Leonardo di Caprio’s The Wolf of Wall Street (2013) zijn gefinancierd, een film over een criminele beurshandelaar. Ruim 80 miljoen euro van de succesvolle productie kwam van een bedrijf van een stiefzoon van premier Razak. Het jacht Equanimity dobberde in een baai in Bali toen woensdag Indonesische agenten aan boord klommen. De Amerikanen hebben een lijst opgesteld met 1,4 miljard euro aan in beslag te nemen goederen, die zouden zijn gekocht met geld van het staatsfonds. Op de lijst staan onder meer villa’s in Los Angeles en een hotel in New York.



Het Nederlandse jacht, waarvan de waarde wordt geschat op ruim 200 miljoen euro, is eigendom van financier Jho Low uit Hong Kong. Hij zou hebben opgetreden als een soort adviseur van het 1MDB-fonds en honderden miljoenen hebben witgewassen. Low was van harte welkom bij Oceanco in Alblasserdam. Om de voortgang van de bouw te bekijken bezocht hij de Nederlandse werf in september 2013 in gezelschap van zijn ouders, zo blijkt uit documenten van de Amerikaanse justitie.



Vlak voor het jacht gereed is, is er nog mailcontact met de Nederlanders. Of ze konden bevestigen of hij bij oplevering nog 101 miljoen euro moest betalen? Het is iets meer, antwoorden de Nederlanders: 101.089,075 euro. Ook schrijft het bedrijf dat ‘iedereen die aan dit project heeft gewerkt of bijgedragen buitengewoon trots is op Equanimity.’



De onthullingen over het leegroven van het staatsfonds hebben nog niet geleid tot het aftreden van de Maleisische premier Razak, ondanks beschuldigingen aan zijn adres. Hij ontkent elke betrokkenheid bij de megafraude. Onlangs kondigde hij aan hard te zullen optreden tegen ‘fake news’, in verband met de verkiezingen in augustus. Na de eerste berichten over de affaire in de Maleisische pers in 2015 moest een krant de deuren sluiten en werd een aantal nieuwswebsites geblokkeerd.



Overigens kent de affaire nog een Nederlands tintje. Anderhalf jaar geleden werd in Zwitserland al een tekening van Vincent van Gogh in beslag genomen. La Maison de Vincent in Arles (1888) werd in november 2013 gekocht voor 4,5 miljoen euro op een veiling van Christie’s in Londen. De rekening zou zijn betaald door eerdergenoemde Jho Low. Voor zijn geld kreeg hij niet alleen een tekening van Vincent van Gogh, maar ook een brief van de kunstenaar aan zijn broer Theo. (Marc van den Eerenbeemt)