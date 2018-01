Economieblog - Hema opent nu ook winkels in Midden-Oosten

Voordelen smeltende pool

Het smelten van de poolkappen brengt ook voordelen met zich mee, signaleert The New York Times in een (Engelstalige) longread over Point Hope, een van de meest afgelegen plekken in het noordwesten van Alaska, en de Verenigde Staten. Eerste levensbehoeften als brood en melk moeten worden ingevlogen. Gas om te stoken wordt in de zomer met een vrachtschip aangevoerd.



Dit gehucht van zevenhonderd zielen heeft sinds kort een van de snelste internetverbindingen ter wereld, omdat het langs de route ligt van een nieuwe hogesnelheidslijn voor dataverkeer. Die kon worden aangelegd omdat de schepen die onderzeese kabels aanleggen niet meer worden gehinderd door een ondoordringbaar dikke laag ijs.



De kabel is onder meer door het bedrijf Quintillion gelegd; niet voor de inwoners van Point Hope, maar voor aandelenhandelaren voor wie elke nanoseconde telt. De effectenbeurzen vertrouwen grotendeels op computerprogramma’s die razendsnel aandelen kopen en verkopen. Een enkele hapering is het verschil tussen dikke winst of dik verlies.



Het bitterzoet neveneffect van de opwarming en dus de smeltende poolkappen is dat onderwijzers in Point Hope er geen uren meer over doen om lesmateriaal van het internet plukken. Niet iedereen is blij met de vooruitgang. ‘De Inupiat leren geduldig te zijn’, zegt walvisjager Steve Oomittuk tegen The New York Times. ‘We wachten tot dieren naar ons toe komen, zodat we eten hebben, medicijnen en kleren. Het internet maakt mensen ongeduldig, voor alles. Dat is niet onze manier van leven.’ (Peter van Ammelrooy)