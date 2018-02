Economieblog - Groningse wafeltjesbakker Vegter over de kop na wegvallen Duitse afnemer

Wafeltjesfabrikant Vegter failliet

Banketbakker Vegter uit Hoogezand is dinsdag failliet verklaard. Vegter was vooral in de noordelijke provincies bekend als producent van verschillende soorten wafeltjes.



Het banketbakkersbedrijf, opgericht in 1874, was regionaal bekend als producent van dunne opgerolde wafeltjes die onder andere in Groningen een traditionele nieuwjaarslekkernij zijn. Omdat de omzet uit de wafelverkoop terugliep, verkocht Vegter de laatste jaren ook andere soorten koeken. Volgens curator Pieter Lettinga zijn kleine winstmarges en het wegvallen van een grote Duitse afnemer de redenen dat Vegter-baas Gert Vegter recent faillissement heeft aangevraagd. De schuld van Vegter is volgens de curator minder dan twee miljoen euro. De 24 vaste werknemers en vijftien uitzendkrachten komen in principe op straat te staan, nu de productie van wafeltjes en andere koeken in de enige fabriek is stilgelegd.



De curator is in gesprek met meerdere Nederlandse partijen die interesse hebben om Vegter over te nemen. ‘Die interesse was er al voor het faillissement en is er nog steeds. Meer kan ik daar op dit moment niet over kwijt.’



Vegters wafeltjes worden al eeuwen gegeten in de noordelijke provincies, vooral met Nieuwjaar. De zogenoemde ‘rolletjes’ en ‘knijpertjes’ worden traditioneel gegeten met slagroom. Een paar maanden geleden maakte de bekende Nederlandse YouTube-vlogger Enzo Knol nog een promotievideo in de fabriek van Vegter ‘om de rest van het land kennis te laten maken met de wafeltjes’.



