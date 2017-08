Economieblog - Concurrentiewaakhond: Amazon mag Whole Foods kopen

Takeaway groeit hard

Takeaway is bezig aan een prijzige veroveringstocht op de markt voor maaltijdbezorgers. Het bedrijf groeit hard, maar de verliezen ook. In het afgelopen half jaar leed het bedrijf 21,8 miljoen euro verlies op een omzet van 77,4 miljoen euro. Een jaar geleden was het verlies in dezelfde periode nog 11,5 miljoen euro.



Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, tevens eigenaar van de activiteiten van Just Eat in de Benelux, ziet wel een toename in het aantal bestellingen. De bezorgdienst handelde in zes maanden tijd 43 procent meer orders af dan in de eerste helft van 2016. De totale opbrengst groeide met 53 procent nog harder dan het aantal bestellingen. Voornaamste oorzaak hiervan is het feit dat het bedrijf in Duitsland meer commissie van restaurants ontving.



Dat de winstcijfers negatief uitvallen komt doordat Takeaway de bezorgmarkten wil domineren. Met name in Nederland, Duitsland, Polen, Oostenrijk en België investeert Takeaway fors in de marketing, bezorgdienst en de eigen organisatie. Maaltijdbezorging geldt namelijk als ‘winner takes most’-markt: hongerige klanten hebben meestal niet meer dan één bezorg-app op hun telefoon staan. De grootste partij is daarom in het voordeel ten opzichte van de concurrentie.



‘Het is van het grootste belang onze markposities in Duitsland en Polen op hetzelfde niveau te brengen als in Nederland’, zegt bestuursvoorzitter Jitse Groen. In Nederland is Takeaway oppermachtig en maakt het bedrijf wel winst. Het bedrijfsresultaat kwam uit op 20,5 miljoen euro. In Duitsland is de maaltijdbezorger in een dure concurrentieslag verwikkeld met Delivery Hero.



Ondanks de verklaring voor het verlies verrasten de negatieve cijfers beleggers. Analisten hadden een grotere groei van het aantal bestellingen verwacht. De koers daalde woensdag van 38,99euro naar 37,76 euro.



Wat ook niet helpt is dat branchegenoot Just Eat wel winst maakt. Vorige week maakte het Britse bedrijf bekend in de eerste helft van dit jaar 56miljoen euro in de plus te eindigen (voor belasting). Die winst kwam dus tot stand zonder de activiteiten van Just Eat in de Benelux, want dat onderdeel is verkocht aan Takeaway.