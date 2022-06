Economen willen ‘grondige renovatie’ woningmarkt: huizenbezitters moeten meer belasting betalen

Een nieuwbouwproject in de Amersfoortse wijk Vathorst. Beeld ANP

In het rapport staat een groot aantal suggesties om de woningmarkt ‘grondig te renoveren’. Het is opmerkelijk dat de drie grootste banken van Nederland gezamenlijk aanbevelingen doen. Naast de banken hebben ook diverse deskundigen, onder wie de hoogleraren Peter Boelhouwer (TU Delft), Bas Jacobs (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Arnoud Boot (Universiteit van Amsterdam), bijgedragen aan het rapport.

De opstellers vinden dat woningbezitters te veel belastingvoordeel hebben in vergelijking met huurders. Woningbezit moet daarom worden belast in box 3 (vermogen), in plaats van box 1 (werk). Tegelijkertijd zou de hypotheekrenteaftrek geleidelijk moeten worden verlaagd, terwijl het eigenwoningforfait (een extra belasting voor woningeigenaren) omhoog moet. De hogere belastingen kunnen worden gecompenseerd door lagere belastingen op arbeid.

Woontoeslag voor huurders én kopers

De huurtoeslag moet volgens de opstellers worden afgeschaft en vervangen door een ‘woontoeslag’ voor alle huishoudens met een laag inkomen. Niet alleen huurders, maar ook woningeigenaren zouden in het vervolg recht moeten krijgen op een tegemoetkoming. Als zij hun baan kwijtraken, zijn ze in zo’n geval beter beschermd tegen te hoge woonlasten.

Nederland heeft meer huizen nodig, menen de opstellers. Dat is de ‘enige manier’ om de wooncrisis op te lossen. Om nieuwbouwontwikkeling aan te jagen, moeten gemeenten worden gestimuleerd met behulp van een zogenoemde ‘planbatenheffing’. Als het bestemmingsplan van een stuk grond wordt gewijzigd, van bijvoorbeeld bedrijventerrein naar bouwgrond, stijgt de waarde van die grond. Nu profiteert de grondspeculant of projectontwikkelaar daarvan, maar door belasting te heffen op die waardestijging, profiteren ook gemeenten. Voor gemeenten zal het daardoor aantrekkelijker worden om grond beschikbaar te stellen voor woningbouw.

Jonge huizenkopers zouden een deel van het pensioen moeten kunnen inzetten voor de aankoop van een woning. Dit maakt het ‘gemakkelijker om geld te besteden op de momenten in de levensloop dat ze het nodig hebben’. Op latere leeftijd heeft zo’n huizenbezitter dan weliswaar een lager pensioen, maar dit ‘kan worden weggestreept tegen de lage maandlasten van het wonen in een huis waarvan de hypotheek is afgelost’.

Michiel Bijlsma, econoom bij onderzoeksbureau SEO en niet betrokken bij het rapport, spreekt van een ‘goed initiatief’. ‘Er staan voorstellen in die economen al veel langer roepen. Zoals meer woningen bouwen en woningbezit zwaarder belasten.’ Het voorstel om pensioenvermogen aan te wenden voor de aankoop, noemt Bijlsma echter riskant. ‘In een wereld waar mensen heel rationeel zijn, is dat een goede maatregel. Maar mensen gedragen zich niet altijd rationeel. Je loopt het risico dat mensen hun pensioen opofferen om een duurder huis te kopen. Als de huizenprijzen een keer instorten, zoals we zagen in 2008 en 2009, dan kan dat gevaarlijk zijn.’

Einde puntensysteem

Voor de toekomst hebben de economen radicalere voorstellen. Verhuurders zouden zelf moeten kunnen bepalen hoeveel huur ze vragen. Dat zou het einde van het puntensysteem betekenen. Op die manier wordt het voor commerciële verhuurders aantrekkelijk om te investeren in woningen – zeker in grote steden. Dit voorstel staat haaks op het voorstel van minister De Jonge, die een maand geleden juist aankondigde de vrije huursector verder te willen inperken.

Ook bepleiten banken om de loan to value-ratio op termijn te verlagen. In 2013 kon je 105 procent van de waarde van je koophuis lenen, maar dat is verlaagd naar 100 procent. Dat moet nog verder omlaag, wat betekent dat je eigen geld moet meebrengen als je een woning koopt. Dat zou starters ‘extra hard raken’. Maar als het hele pakket maatregelen wordt doorgevoerd, worden de woningen tegelijkertijd ‘minder duur, huren minder hoog’ en het netto-inkomen van starters ook hoger, ‘zodat ze gemakkelijker kunnen sparen voor het kopen van een woning.’

De banken en economen benadrukken dat de laatste twee plannen pas zouden moeten worden ingevoerd als de woningmarkt is afgekoeld. Dat kan gezien de marktomstandigheden nog jaren duren.