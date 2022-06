ECB verhoogt rente in juli en opent deur voor forse stijging in september

Diner op woensdag ter gelegenheid van de beleidsvergadering van de ECB, met onder anderen het Nederlandse koningspaar en premier Rutte. Beeld Brunopress

Dat er bij de volgende beleidsvergadering in juli een renteverhoging komt, was al ruim voor de persconferentie in de Amsterdamse Hermitage bekend. Ook dat er in september een herhaling komt, stond al buiten kijf. Maar die rentestijging kan dan met 50 basispunten (0,5 procentpunt) weleens twee keer zo hoog uitvallen als tot nog toe gedacht. Het zal afhangen van hoe de inflatiecijfers zich de komende maanden ontwikkelen.

ECB-president Christine Lagarde heeft in haar team maar één iemand die ooit de rente heeft opgetrokken, en dat is Klaas Knot. Toen de president van De Nederlandsche Bank in 2011 mocht aanschuiven in Frankfurt was het al snel raak: het belangrijkste rentetarief ging in juli dat jaar met 25 basispunten omhoog. Nu flankeerde hij Lagarde als organisator van deze speciale persconferentie. Af en toe speelt de ECB een uitwedstrijd om de band met de burger aan te halen, deze keer was dat in Amsterdam.

De inflatie in de eurozone is in mei opgelopen tot 8,1 procent, ver boven de ECB-doelstelling van 2 procent. Die laatste geldt wel op de middellange termijn, wat neerkomt op een horizon van twee à drie jaar. De ECB denkt dat de inflatie in 2024 zal zijn teruggevallen tot 2,1 procent.

Energieprijzen

Er is alvast één logisch kanaal waarlangs die daling verloopt. Als de energieprijzen, de belangrijkste aanjagers van de inflatie, stabiliseren op het huidige hoge niveau, zullen ze geleidelijk uit de inflatiecijfers verdwijnen, aangezien die enkel prijsveranderingen meten.

Op zich klinkt dat als goed nieuws, maar het komt wel met een tol voor de economie. De hogere energieprijzen blijven dan een grotere hap nemen uit het besteedbaar inkomen van burgers dan vroeger, geld dat zij niet langer kunnen spenderen aan andere dingen. In die zin vormen de hogere energieprijzen een soort belasting op consumptie, en zijn oplopende olie- en gasprijzen ironisch genoeg uiteindelijk deflatoir.

De ECB verwacht niettemin dat de economie van de eurozone dit jaar groeit met 2,8 procent, en de twee daaropvolgende jaren telkens met 2,1 procent. Ze verwijst daarvoor naar de sterke arbeidsmarkt, overheidssteun en de hoge spaartegoeden die tijdens de coronapandemie zijn opgebouwd. De groeiraming is wel flink neerwaarts bijgesteld. In maart rekenden de economen van de centrale bank nog op 3,7 procent.

Ondanks dat er dus nog groei in het vat zit, zijn het voor sommige bevolkingsgroepen wel degelijk pijnlijke tijden. Of zoals de topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds, Kristalina Georgieva, onlangs zei: ‘In economische zin is de groei gedaald en de inflatie gestegen. In menselijke zin zijn de inkomens van mensen gedaald en is de ellende toegenomen.’