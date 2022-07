ECB vergroent haar beleid in de hoop dat de grootste vervuilers volgen

Een klimaatactivist draagt bij een demonstratie in Frankfurt een masker van ECB-topvrouw Christine Lagarde. Beeld AFP

De Europese Centrale Bank stelt al lang dat de strijd tegen de klimaatverandering cruciaal is voor de financiële stabiliteit. Nu maakt de ECB haar rol in dat gevecht ook concreet. De centrale bank gaat geleidelijk de 344 miljard euro aan bedrijfsobligaties op haar balans vergroenen. De ongeveer 30 miljard euro per jaar die vrijkomt door het op vervaldag komen van dat schuldpapier, zal worden geherinvesteerd in obligaties van duurzamere bedrijven.

Dat er het afgelopen decennium zoveel bedrijfsleningen bij de ECB zijn beland, past in de grootste strijd van de centrale bank: het nastreven van een inflatie van 2 procent. Met verschillende opkoopprogramma’s probeerde Frankfurt de langetermijnrente in die periode omlaag te halen om zo de economie te stimuleren. Het idee was dat als daardoor de prijzen zouden stijgen, de destijds chronisch lage inflatie zou verdwijnen. Maar echt lukken deed dat nooit. Pas sinds het herstel na de coronacrisis ligt de inflatie in de eurozone boven de doelstelling – door de ondertussen uitgebroken oorlog in Oekraïne is die nu zelfs vier keer zo hoog.

Heroriënteren van beleggingen

De ECB begint in oktober met het heroriënteren van haar beleggingen. Daardoor zal er meer geld stromen naar bedrijven met een lagere uitstoot van broeikasgassen, ambitieuzere doelstellingen voor CO2-reductie, en meer openheid over hun klimaatgerelateerde risico’s. Dat laatste is beleid dat de banken al kennen. Als toezichthouder op het financieel systeem zet de ECB banken er al langer toe aan om meer openheid te verschaffen over de klimaatrisico’s die ze lopen met hun kredieten. Denk aan leningen aan bedrijven die straks opgescheept kunnen zitten met stranded assets. Dat zijn activa die ze niet langer kunnen verzilveren, zoals olievoorraden en gasbellen die niet meer rendabel uit de grond te halen zijn.

Vrijdag komt de ECB met de resultaten van een ‘klimaatstresstest’ die ze heeft uitgevoerd onder commerciële banken. Volgens persbureau Bloomberg zal daaruit blijken dat die nog altijd slecht in staat zijn om in te schatten hoe sterk de opwarming van de aarde hun balansen zal treffen. Namen zal de ECB niet bekendmaken, zei de Europese toezichthouder Andrea Enria vorige week.

Volgens het klimaatpanel van de Verenigde Naties, het IPCC, is onze planeet op weg naar een opwarming die twee keer zo hoog is als het maximaal aanvaardbare volgens het klimaatakkoord van Parijs. De ECB kreeg in het verleden kritiek van milieuactivisten omdat ze obligaties heeft gekocht van onder meer Shell, Eni en TotalEnergies, en het dus goedkoper heeft gemaakt voor deze fossielebrandstofbedrijven om hun activiteiten te ontplooien. Toch sluit de ECB – op de banksector na – geen enkel bedrijf categorisch uit. De hoop is dat de grootste vervuilers zo een prikkel hebben om te verduurzamen. ‘De minst groene bedrijven zullen het grootste deel van de transitie voor hun rekening moeten nemen’, verklaarde ECB-directeur Isabel Schnabel.

Weg van geleidelijkheid

Het is een weg van geleidelijkheid, benadrukte Schnabel. ‘We willen al die bedrijven een stimulans geven om groener te worden en er daarom voor zorgen dat ze deel blijven uitmaken van onze beleggingen.’ Bij het nemen van beslissingen zal de ECB kijken naar wat een bedrijf in het verleden al heeft gepresteerd, welke CO2-reductie het gepland heeft, en welke openbare gegevens er beschikbaar zijn. De centrale bank zal niet bekendmaken welke beleggingen ze heeft gedaan.

Door milieubewuste keuzes te maken bij het opkoopbeleid, moet de rente die duurzame bedrijven betalen om hun obligaties te slijten dus dalen, terwijl die van de meeste vervuilende gelijk blijven of zelfs stijgen. Schnabel wilde geen raming geven van hoe groot dat verschil zou zijn. Wel was ze duidelijk over de hiërarchie in de beleidsprioriteiten van de ECB. ‘Overwegingen rond de klimaatverandering mogen onze monetaire beleidsbehoeften niet in de weg staan.’ Anders gezegd: prijsstabiliteit gaat nog altijd boven duurzaamheid.

Dat moet de kritiek pareren die de ECB steevast krijgt als ze vergroening koppelt aan monetair beleid, namelijk dat ze aan politiek doet. Die komt niet alleen van buiten de bank, maar in 2019 ook van binnen. Schnabels landgenoot en toenmalig Bundesbank-baas Jens Weidmann waarschuwde er toen voor dat centrale banken het risico liepen steeds verder verstrikt te raken in de politiek naarmate ze hun mandaat ruimer gingen interpreteren. ‘Ze zullen dan worden overladen met allerlei nieuwe doelen en wensen die ze moeten inwilligen. Hun onafhankelijkheid komt dan in het gedrang.’