ECB verdubbelt rente naar 1,5 procent en daar is niet iedereen blij mee

Het hoofdkwartier van de Europese Centrale Bank in Frankfurt. Beeld Reuters

De Europese Centrale Bank (ECB) trekt de rente op van 0,75 naar 1,5 procent, de tweede opeenvolgende toename met 75 basispunten. Daarmee belandt de beleidsrente op het hoogste peil sinds 2008. Destijds verhoogden de centrale bankiers de rente in een neergaande economie, zoals nu ook het geval is. Toen de wereldwijde financiële crisis aan kracht won, werden de renteverhogingen snel teruggedraaid.

Het is nog maar de vraag of dit opnieuw zal gebeuren. Anders dan toen, is de inflatie veel hoger dan de doelstelling van 2 procent die de ECB erop nahoudt. In september lag de inflatie in de eurozone op een recordpeil van 9,9 procent. ‘Wie dacht dat inflatie dood was, weet nu wel beter’, zei Bundesbank-baas Joachim Nagel onlangs op een lezing aan Harvard University. ‘Het beest is ontwaakt uit zijn sluimer. Het is aan centrale bankiers om het opnieuw te temmen.’

Neutraal rentepeil

Zelfs met de jongste verhoging blijft de rente onder de 2 procent, het geraamde ‘neutrale’ peil waarop de ECB de economie niet aanmoedigt nog afremt. Analisten gaan ervan uit dat de centrale bank in december komt met nog een renteverhoging, dan met 50 basispunten.

De queeste van de ECB kan niet overal op applaus rekenen. Zo gaf Giorgia Meloni deze week kritiek op de renteverhogingen in haar allereerste toespraak als Italiaans premier. Volgens haar ‘zien velen dit als een onbesuisde keuze, met het risico dat de toegang tot krediet moeilijker wordt voor gezinnen en bedrijven’. Terwijl het juist de bedoeling is van de ECB om de economie op die manier af te remmen.

Het verhogen van de kortetermijnrente vertaalt zich ook in hogere rentes voor leningen met een lange looptijd. Voor het schuldbeladen Italië betekent dit dat de overheid meer rente zal moeten betalen bij het uitgeven van nieuwe staatsobligaties.

Gratis winsten

De centrale bank gaat verder de vergoeding aanpassen die banken krijgen op geld dat ze van de ECB hebben geleend onder de vorm van lange-termijnkredieten, en dat ze vervolgens bij diezelfde ECB stallen. Naar schatting maken banken uit de eurozone daar nu 28 miljard euro ‘gratis winsten’ op. Dat is een onbedoeld neveneffect van monetair beleid dat stamt uit de tijd dat er te weinig inflatie was, in plaats van te veel. Tijdens het rentebesluit zal Lagarde meer uitleg geven over hoe die wijziging er precies uit ziet.