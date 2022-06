ECB probeert zorgen van financiële markten weg te nemen met aankondiging van nieuw instrument

De Europese Centrale Bank in Frankfurt. Beeld Getty Images

Vanwege de gestegen rente vrezen beleggers dat landen failliet kunnen gaan als ze hun staatsschuld niet meer kunnen betalen. Naast het nieuwe instrument voor de rente, dat verder niet werd toegelicht, hebben de bestuurders van de centrale banken in de eurozone daarom ook besloten om obligaties die zijn gekocht via het speciale pandemie-opkoopprogramma ‘flexibel te herinvesteren’ als ze hun vervaldag bereiken. Met dat geld kan de ECB staatspapier kopen van landen die anders te hoge rentes zouden moeten betalen op hun schulden. Bij obligaties bewegen koers en rente in omgekeerde richting.

Daarmee geeft president Christine Lagarde een soortgelijk signaal af als haar voorganger Mario Draghi tien jaar geleden. De Italiaan bezwoer in juli 2012 de eurocrisis met de belofte om alles te doen wat nodig was om de eurozone samen te houden. Pas in september van dat jaar was dat officieel beleid toen er een monetaire bazooka op tafel kwam te liggen. Het speculeren op zwakke eurolanden, door beleggers die geld hoopten te verdienen aan hun faillissement, hield op. Niemand wil vechten tegen een centrale bank die alles in de strijd gooit.

De onverwachte vergadering, amper een week nadat ECB-president Christine Lagarde in Amsterdam het jongste rentebesluit had toegelicht, was ingegeven door zorgen over ‘de huidige marktomstandigheden’. De afgelopen dagen is het verschil in rente tussen Duitse en Italiaanse overheidsobligaties flink opgelopen. Bunds gelden als het meest kredietwaardige schuldpapier in de eurozone, terwijl Italië vanwege zijn grote overheidsschuld voor beleggers een zorgenkind is. De Italiaanse tienjaarsrente is deze week voor het eerst sinds 2014 gestegen tot boven de 4 procent. De Duitse staat op 1,7 procent.

Dit renteverschil, de zogeheten spread, wijst erop dat beleggers niet overtuigd zijn dat de ECB de rente zomaar kan verhogen zonder daarmee armlastige eurolanden in de problemen te brengen. Het plan van de centrale bankiers is om in juli voor het eerst in elf jaar de rente op te vijzelen, met 25 basispunten. In september zou een nog forsere rentestap volgen.

Zelfs dan komt de beleidsrente van de ECB amper boven het nulpunt uit. Maar financiële markten kijken vooruit en zien aan de horizon nog meer renteverhogingen in de strijd tegen de inflatie, die in mei met 8,1 procent vier keer zo hoog lag als de doelstelling van de centrale bank. In het zog van die rentestijgingen lopen ook de kosten op voor overheden om te lenen.

Selffulfilling prophecy

Dat de rente nu in Italië sneller oploopt dan in Duitsland, heeft te maken met het grotere risico op wanbetaling. Italië heeft een schuldgraad van bijna 150 procent van het bruto binnenlands product, in Duitsland ligt dat rond de 66 procent. Beleggers eisen compensatie voor de grotere risico’s als ze niet aan Berlijn maar wel aan Rome lenen. Als de angst over het terugbetalen ontspoort, kan dat tot een selffulfilling prophecy leiden. De rente op Italiaanse obligaties loopt dan zo hoog op dat het voor het land ondoenbaar wordt die schuld nog helemaal af te betalen.

Comités van de ECB gaan zich de komende weken buigen over hoe het aangekondigde instrument eruit moet komen te zien. De aankondiging zelf miste alvast haar effect niet. De Italiaanse tienjaarsrente zakte met zo’n 30 basispunten tot onder de 4 procent. Lagarde hoopt ongetwijfeld op hetzelfde effect als tien jaar geleden. Toen was het op de tafel leggen van de bazooka genoeg om het doel te bereiken. Er is nooit één euro staatspapier mee gekocht.