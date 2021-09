ECB-president Lagarde: geen ‘afbouw’ maar ‘herijking’ opkoopprogramma

Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank, tijdens haar persconferentie van donderdag in Frankfurt. Beeld REUTERS

ECB-bankpresident Christine Lagarde zei donderdag het beruchte woord ‘tapering’ – afbouw – zelf niet in de mond te willen nemen. Zij sprak liever van een ‘herijking’. Aan de andere kant lijkt de ECB genegen het programma na maart 2022 verder voort te zetten. Dan loopt het huidige programma in het kader van de coronacrisis af. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank zei onlangs in de Volkskrant ‘mordicus tegen’ vernieuwing van het opkoopprogramma te zijn.

Volgens Ima Sammani, valuta-analist bij Monex Europe, blijft het huidige cijfer voor de kerninflatie – de inflatie exclusief energie en voedingsmiddelen – ver onder de doelstelling van 2 procent. ‘Er is geen reden om er in maart helemaal mee te stoppen.’ Als geste aan de haviken – naast Knot hoort daar ook zeker de Duitse bankpresident Jens Weidmann bij – zegt de ECB dat het economisch herstel nu zo krachtig is dat het mogelijk moet zijn iets minder schuldpapier op te kopen. Van sommige landen heeft de ECB al bijna de helft van de schuld in handen.

Mogelijk gaat het maandelijkse bedrag terug van 80 naar 60 miljard euro. In totaal heeft de ECB sinds het begin van het opkoopprogramma voor zo’n 4,5 biljoen euro aan schuldpapier opgekocht. Op dit moment wordt nog 20 miljard euro per maand besteed in het kader van het reguliere opkoopprogramma en 60 miljard in het kader van de zogenoemde Pepp, een extra stimuleringsmaatregel die een economische terugval door de corona-crisis.

Analist Konstantin Veit van vermogensbeheerder Pimco denkt dat een eerste renteverhoging niet voor december 2023 mogelijk zal zijn. Tot die tijd loopt ook zeker het opkoopprogramma. President Lagarde zei donderdag alleen dat er nog geen besluit is genomen wat er na maart zal gaan gebeuren. Die knoop wordt in december doorgehakt.