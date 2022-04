ECB pakt niet harder door om prijsstijgingen in te dammen

Het conflict in Oekraïne leidt in Europa en daarbuiten tot onzekerheid bij bedrijven en consumenten, merkt de ECB. Beeld Reuters

Zoals verwacht hield de ECB donderdag de historisch lage beleidsrente ongewijzigd, en ook het opkoopprogramma voor schuldpapier blijft lopen. Wel benadrukte president Christine Lagarde dat het de bedoeling is om dat opkoopprogramma in het derde kwartaal af te wikkelen. ‘Enige tijd daarna’ moet dan de rente omhoog.

De centrale bankiers gaan daarmee verder op het pad dat ze in maart hebben ingeslagen, zonder de tred te versnellen. Daarmee lijkt de ECB wel achterop te lopen. Andere grote centrale banken, zoals die in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, hebben namelijk wel al hun opkoopprogramma's stopgezet, én de rente verhoogd. Volgens Lagarde zijn de economische omstandigheden in de eurozone anders, waardoor het niet echt zinvol is om het beleid van centrale banken een-op-een met elkaar te vergelijken.

Het conflict in Oekraïne leidt in Europa en daarbuiten tot onzekerheid bij bedrijven en consumenten, merkt de ECB. Daarnaast zijn er nog altijd handelsverstoringen waardoor er tekorten zijn aan grondstoffen. Bovendien zorgen hogere energie- en grondstoffenprijzen ervoor dat de vraag afneemt, en productie terugloopt. De ECB verwacht dat ‘de significant gestegen inflatie’ de komende maanden hoog zal blijven, en ziet de trend van hogere prijzen steeds meer verspreid in de hele economie.

Voor koersveranderingen is het dus wachten op de volgende beleidsvergadering in juni. Dan zal de centrale bank beschikken over nieuwe cijfers die een betere analyse mogelijk moeten maken van de gevolgen van de oorlog in Oekraïne op de economische groei en de inflatie in de eurozone.

Het geleidelijk uitdoven van het opkoopprogramma kan slecht nieuws zijn voor minder financieel gezonde eurolanden. De ECB is daarmee een belangrijke afnemer van hun schuldpapier. Zo drukt Frankfurt de rente die zij daarop moeten betalen. Lagarde wees er evenwel op dat de centrale bank nog mogelijkheden heeft om de renteverschillen tussen eurolanden te beperken. Een daarvan is het herbeleggen van eerder aangekochte obligaties die op vervaldag komen in staatspapier van landen met de hoogste rentes.