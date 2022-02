ECB opent deur voor renteverhoging eind dit jaar

Christine Lagarde, president van de ECB. Beeld EPA

De boodschap bleef dat de hoge inflatie - in januari bedroeg die in de eurozone 5,1 procent - waarschijnlijk een tijdelijk fenomeen is, ingegeven door hogere energie- en voedselprijzen. Toch is het ongemak daarover in Frankfurt duidelijk toegenomen. ‘Het kan goed zijn dat de inflatie dit jaar significant hoger uitkomt dan we hadden verwacht’, verklaarde de Française.

In aanloop naar het volgende rentebesluit in maart gaat de ECB zich buigen over nieuwe inflatie- en groeivoorspellingen, klonk het. Samen met Lagardes uitspraak dat er unanieme bezorgdheid was binnen de beleidsraad over de hoger dan verwachte inflatie in december en januari voedt dat het vermoeden dat de centrale bank sneller zal ingrijpen dan voorheen gedacht.

ING-econoom Carsten Brzeski ziet in de toonverandering ‘de late wraak van de haviken’. Dat is de verzamelnaam voor centrale bankiers die het bestrijden van inflatie boven het aanmoedigen van economische groei en werkgelegenheid plaatsen. De afgelopen jaren moesten zij het binnen de beleidsraad van de ECB steevast afleggen tegen de ‘duiven’, bij wie de afweging omgekeerd uitvalt.

Optrekken

Financiële markten gaan ervan uit dat de ECB zijn belangrijkste rentetarief dit jaar al zal optrekken, iets wat Lagarde in december nog ‘hoogst onwaarschijnlijk’ noemde. Dat weigerde ze nu te herhalen. De centrale bank zal wel sowieso eerst de lopende opkoopprogramma’s van schuldpapier afbouwen en stopzetten vooraleer de rente hoger kan. In maart kunnen de bestuurders besluiten om dat versneld te doen. Daar gaat Brzeski ook van uit. ‘Wij verwachten dat de ECB in september een punt zet achter de opkoopprogramma’s, wat de centrale bank zou toelaten om nog voor het eind van het jaar de rente minstens één keer te verhogen.’

De Bank of England greep donderdag wel in ter bestrijding van de hoge inflatie, die in december op 5,4 procent lag. Ze verhoogde de rente van 0,25 naar 0,5 procent. Het was al geleden van 2004 dat de Britse centrale bank nog eens de rente tweemaal na elkaar verhoogde.